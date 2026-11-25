noviembre 25, 2026

Este día, el frente núm. 8 se desplazará sobre el golfo de México y la península de Yucatán, originando lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Campeche, fuertes en Puebla y chubascos en el oriente y sur del territorio nacional, además de zonas de la península de Yucatán. La masa de aire ártico que impulsa al frente, mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y rachas de viento de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en la costa de Veracruz (centro y sur) y el golfo de Tehuantepec; oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en la costa de Tabasco y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Por otra parte, una vaguada polar asociada con la corriente en chorro polar se aproximará al noroeste de México, generando rachas de viento de 40 a 60 km/h y marcado descenso de temperatura en dicha región. Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro y sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del frente núm. 8, en el sureste del país y la aproximación de una vaguada polar al noroestede México.

Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de noviembre de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte y noroeste) y Tabasco (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Colima, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 25 de noviembre de 2026:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Colima, Morelos y Puebla (suroeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 25 de noviembre de 2026:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 25 de noviembre de 2026:



Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Evento de “Norte” de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h, durante la mañana: Tamaulipas.

Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California y Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur y Chihuahua; así como en la costa de Sonora.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costa de Veracruz (centro y sur) y el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y costa de Tabasco.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Quintana Roo (norte).

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Durante la mañana, ambiente fresco a templado, con bruma y bancos de niebla, así como frío en zonas montañosas. Por la tarde, ambiente fresco a templado, con lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día. Sin lluvias en la península. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y ambiente frío a muy frío en la sierra norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y golfo de California, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Sinaloa y sin lluvia en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío a muy frío en la sierra de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en Sonora y caluroso en Sinaloa. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Sonora y rachas de hasta 35 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco y Michoacán, además de lluvias aisladas en Colima. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado, con lluvias intensas en Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte y noroeste) mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; e intervalos de chubascos en Guerrero. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado en Oaxaca y Chiapas, y cálido en las costas de dichas entidades, además de Guerrero. Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en Guerrero. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: Cielo nublado durante el día, con lluvias intensas en Veracruz (sur) y Tabasco (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como lluvias aisladas en Tamaulipas. Posibles descargas eléctricas en Veracruz y Tabasco. Por la mañana, ambiente fresco a templado, además de densos bancos de niebla y ambiente frío a muy frío en zonas serranas de Veracruz y Tamaulipas. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Veracruz (centro y sur) y de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Tabasco. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en la costa de Veracruz (centro y sur); oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en la costa de Tabasco y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias muy fuertes y posibles descargas eléctricas en Campeche (suroeste), mismas que podrían originar inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como lluvias e intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo. Por la mañana, ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán, y de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Quintana Roo (norte).

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas en Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Sin lluvia en Chihuahua y Coahuila. Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla, y muy frío a gélido en sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, así como rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias fuertes en Puebla (sureste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; e intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Por la mañana, ambiente frío a fresco, con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Puebla, y rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Benito Juárez, Q. Roo, 70.0; Córdoba, Ver., 59.0; Palenque, Chis., 30.0; Soto La Marina, Tamps., 26.0; Cunduacán, Tab., 22.0; Milpa Alta, CDMX, 21.0; Tulancingo de Bravo, Hgo., 20.0 y Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx., 17.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Puerto Ángel, Oax., 36.0; Choix, Sin., 35.2; Arriaga, Chis., 34.9; Colima, Col., 34.2; Acapulco, Gro., 34.0; Chetumal, Q. Roo, 31.3; Progreso, Yuc., 30.8 y Tacubaya, CDMX, 23.2.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Nuevo Casas Grandes, Chih., -0.5; Sombrerete, Zac.,3.6; Saltillo, Coah., 4.8; Pachuca, Hgo., 8.6; Toluca, Edo. Méx., 8.9; Lagos de Moreno, Jal., 9.5; Aguascalientes, Ags., 9.6; Colotlán, Jal., 10.6; San Luis Potosí, S.L.P., 10.8 y Tacubaya, CDMX, 13.0.