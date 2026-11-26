noviembre 26, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Con una temperatura mínima de 11 grados Celsius, Xalapa registró una mañana fría, condición que se mantiene en gran parte del estado de Veracruz debido a los sistemas meteorológicos que afectan a la entidad.



La jefa de Meteorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes, informó que las temperaturas mínimas registradas están por debajo de los valores climatológicos habituales para noviembre.



En la región montañosa, Las Vigas y La Joya reportaron 5 grados Celsius; Acatlán, 8; Naolinco, 9, y Xalapa, 11 grados.



“Se tuvo un ambiente bastante frío a fresco en gran parte del estado de Veracruz. Estas temperaturas mínimas registradas están más bajas de las que se presentan climatológicamente para un mes de noviembre”, explicó.



Agregó que la sensación de frío también se debe a que las temperaturas máximas del día anterior tuvieron poca variación respecto a las mínimas registradas durante la madrugada.



Por ello, señaló que se espera que continúen las condiciones de ambiente frío, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas del día.



La especialista recomendó a la población abrigarse adecuadamente y mantener las precauciones ante los cambios de temperatura.



Luna Lagunes indicó que se mantiene el pronóstico de posibles nevadas en la cima del Cofre de Perote, a partir de la tarde del viernes y durante la madrugada del sábado.



“Debido a la corriente en chorro, pudiera verse quizás la primera nevada en lo que es la cima del Cofre de Perote”, señaló.



También advirtió que entre viernes y sábado podrían incrementarse nuevamente las condiciones para lluvias, debido a la posible llegada de la primera tormenta invernal pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional.



Ante estas condiciones, pidió a quienes tengan previsto visitar el Cofre de Perote o el Pico de Orizaba respetar las indicaciones de los parques, acudir bien abrigados y utilizar calzado adecuado.



Recomendó evitar subir con niñas y niños, personas adultas mayores o personas con problemas de hipertensión o del corazón, debido a los riesgos que pueden representar las condiciones climáticas en las zonas de mayor altitud.