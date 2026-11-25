En el 25N recuerda la Fiscal a las jóvenes víctimas de feminicidio de los últimos días

En el 25N recuerda la Fiscal a las jóvenes víctimas de feminicidio de los últimos días

noviembre 25, 2026

Yhadira Paredes/Córdoba, Ver.- En las últimas semanas, Veracruz ha sido de escenario de hechos que han estremecido profundamente, los feminicidios de Cristina, Danna Itzel, Darla Karina, cuyas familias enfrentan una ausencia que ninguna sentencia podrá borrar, reconoció la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

En su mensaje en la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la abogada estatal dijo que esta fecha enfrenta a una realidad dolorosa.

“Cristina, Dana Itzel, Darla Karina, mujeres que tenían una vida por delante. Algunas apenas comenzaban a descubrir el mundo, otras construían su futuro, sueños, proyectos. Hoy, sus familias enfrentan una ausencia que ninguna sentencia puede borrar”.

Y, agregó, lo más doloroso es que, en varios de estos casos, la violencia surgió de personas con quienes habían compartido una relación afectiva, en quienes alguna vez depositaron su confianza.

La Fiscal General llamó a las jóvenes a entender que el amor no debe doler, no debe humillar, aislar, ni hacer sentir miedo y a las familias, amigos a escuchar sin juzgar, no minimizar las señales y no esperar que una agresión se convierta en una tragedia.

“​¿En qué momento hemos permitido que los celos se confundan con amor? Que el control se disfrace de protección y que la violencia encuentre refugio en nuestras relaciones más cercanas”.

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La Fiscal General reconoció que su dependencia tiene una responsabilidad, toda vez que no basta con preocuparse por la violencia contra las mujeres, se tiene que ocupar de combatirla, ya que la justicia que llega después de una muerte no devuelve la vida.

Destacó que en las mesas de coordinación para la construcción de la paz y seguridad, se planteó fortalecer la prevención mediante acciones concretas en escuelas y universidades, para que las jóvenes aprendan a identificar las señales de violencia y sepan dónde encontrar ayuda.

“Queremos que las mujeres lleguen a las instituciones antes de que la violencia ponga en peligro sus vidas, y queremos instituciones capaces de responder cuando más las necesitan”.

Finalmente, consideró que se debe asumir un compromiso colectivo, el que ninguna mujer tenga que callar por miedo, que ninguna mujer confunda el maltrato con amor, que ninguna familia tenga que lamentar que las señales de violencia fueron ignoradas y que ninguna institución olvide que detrás de cada expediente, de cada carpeta, hay una vida que merece ser protegida.

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