noviembre 25, 2026

Diputados observaron que Veracruz ocupa el primer lugar de casos y dos personas han muerto por esa causa

Isabel Ortega/Xalapa. El gusano barrenador del ganado mantiene 53 casos activos en Veracruz, pese a las acciones de prevención y atención sanitaria implementadas por el Gobierno estatal. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Rodrigo Calderón Salas, reconoció la sanidad ganadera no se resuelve con una sola medida ni con el esfuerzo de una sola institución.

Durante su comparecencia ante diputados locales, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario informó que durante 2026 se han detectado 3 mil 454 casos de gusano barrenador en la entidad, de los cuales 53 permanecen activos.

Para atender la contingencia, la dependencia reportó la adquisición y distribución de 13 mil paquetes de medicamentos veterinarios destinados al tratamiento de heridas y la atención oportuna de animales afectados.

Calderón Salas explicó que el gusano barrenador aprovecha las heridas de los animales para depositar sus larvas, por lo que pidió a los ganaderos revisar constantemente sus ejemplares, atender cualquier lesión y reportar los casos sospechosos.

El funcionario reconoció que la plaga representa uno de los principales desafíos sanitarios para la ganadería mexicana, debido a las afectaciones que provoca en los animales y los gastos que representa su atención para los productores, además de las consecuencias que puede tener en la comercialización.

La diputada Montserrat Ortega observó que Veracruz ocupaba el primer lugar en casos de ganado infectado en 80 municipios y que había costado la vida de dos personas, sin embargo, el funcionario se limitó a dar a conocer las acciones implementadas.

Vigilan movilización de ganado

Como parte de las acciones de prevención, la SEDARPA mantiene vigilancia en 29 puntos de verificación e inspección, con la participación de 125 oficiales y cuatro supervisores.

En estos puntos se han revisado más de 100 mil embarques de ganado y se han expedido 12 mil 679 permisos estatales de internación. Además, se aplicaron medidas preventivas a mil 700 embarques ante los riesgos asociados con la plaga.

El secretario indicó que estas revisiones permiten verificar la procedencia de los animales, la documentación y sus condiciones sanitarias, en coordinación con las autoridades federales responsables de las certificaciones zoosanitarias.

También informó que la estrategia contempla seis agentes extensionistas pecuarios y diez médicos veterinarios del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, quienes realizan labores de capacitación, orientación y atención de posibles casos.

Liberan moscas estériles para frenar la plaga

Calderón Salas explicó que el combate al gusano barrenador no depende únicamente de atender a los animales infectados, sino también de reducir la reproducción de la mosca que provoca la enfermedad.

Para ello, dentro de la estrategia federal, en coordinación con autoridades sanitarias de Estados Unidos, se contempla la dispersión semanal de 200 millones de moscas macho estériles en zonas estratégicas del país.

El mecanismo consiste en liberar ejemplares esterilizados para que, al aparearse con hembras silvestres, no produzcan descendencia y así reducir gradualmente la población de la plaga.

Sobre las afectaciones económicas por las restricciones a la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos, el titular de SEDARPA reconoció la preocupación del sector, aunque aclaró que las estimaciones económicas difundidas corresponden al ámbito nacional y no pueden atribuirse directamente a los productores veracruzanos sin información específica.