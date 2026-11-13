FGE a la cabeza de las recomendaciones de la CEDH en 2026

FGE a la cabeza de las recomendaciones de la CEDH en 2026

noviembre 13, 2026

Reconoció que existe apertura de la nueva administración para atenderlas

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) es la dependencia que concentra el mayor número de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, informó la presidenta del organismo, Minerva Regina Pérez López.

En entrevista en el Congreso de Veracruz, detalló que hasta estas fechas la CEDH ha emitido un total de 61 recomendaciones durante 2026, por la violación a los derechos humanos.

La funcionaria aclaró que la cifra todavía no es definitiva, debido a que el periodo anual no ha concluido y la Comisión continúa emitiendo recomendaciones hasta el último día hábil del año.

Explicó que la Fiscalía acumula más señalamientos por la naturaleza de sus funciones, debido al contacto que mantiene con víctimas y a que atiende asuntos especialmente sensibles, circunstancias que también pueden derivar en un mayor número de quejas.

“Por la naturaleza de funciones, pues, implica que tengan más contacto con las víctimas, y aparte son temas muy sensibles. Entonces, por eso, pues, puede haber mayor número de quejas. Y, por lo tanto, también un mayor número de recomendaciones”, explicó.

Al ser cuestionada sobre si la Fiscalía acepta y atiende las recomendaciones, la presidenta de la CEDH afirmó que han encontrado apertura por parte de la nueva administración encabezada por la maestra López Aurelia.

“Sí, hemos tenido una apertura muy importante por parte de la nueva administración de la maestra López Aurelia, y nos encontramos en un estadio en donde sí están aceptando las recomendaciones”, respondió.

CEDH también emite recomendaciones a ayuntamientos y otras dependencias

La presidenta de la Comisión mencionó que, además de la Fiscalía, se han emitido recomendaciones a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y distintos ayuntamientos.

Sobre los gobiernos municipales, señaló que hasta el momento hay ayuntamientos con una recomendación, entre ellos Veracruz, Álamo, Xalapa y Lerdo de Tejada.

Aseguró que la CEDH ha encontrado apertura por parte de los ayuntamientos y que, para fortalecer la relación institucional, han firmado convenios de colaboración con autoridades municipales.