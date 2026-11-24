Reporta la fiscal inhabilitación de 5 mil 900 líneas telefónicas que eran usadas para la extorsión

Reporta la fiscal inhabilitación de 5 mil 900 líneas telefónicas que eran usadas para la extorsión

noviembre 24, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Un total de 5 mil 900 líneas telefónicas que eran utilizadas para realizar extorsiones en la entidad veracruzana fueron inhabilitadas por parte de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), informó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

La funcionaria estatal dijo que estas inhabilitaciones se han realizado en lo que va del año y forman parte de la estrategia de la dependencia para impedir que dichos números sean usados para contactar, amenazar, engañar o intimidar a la ciudadanía.

La detección e inhabilitación de estas líneas telefónicas constituye un esfuerzo permanente de investigación y prevención, encaminado a debilitar los mecanismos de comunicación empleados para cometer estos delitos y evitar que más personas sean víctimas de extorsión y secuestro.

Hizo un llamado a la población a fortalecer las medidas de autocuidado, particularmente en el manejo de información personal y familiar que se comparte a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros medios digitales.

Y es que, dijo, estos datos pueden ser utilizados por los delincuentes para construir engaños, realizar amenazas y generar temor.

“La institución, a través de la UECS, mantiene acciones permanentes para combatir el secuestro y la extorsión, y tenemos un compromiso con la seguridad de las familias veracruzanas y la atención oportuna de estos delitos” finalizó.

Hay que recordar que ante cualquier situación de extorsión o llamada sospechosa se pueden comunicar 228 812 2740, al 089 o al 911, o escribe al correo electrónico uecsextorsiones@fiscaliaveracruz.gob.mx.