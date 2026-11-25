noviembre 25, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Son muchos los planteles educativos que no cuentan con escrituras de los terrenos en los que están instalados, reconoció la gobernadora Rocío Nahle García, quien dijo que la Secretaría de Educación de Veracruz lleva a cabo la revisión de cada caso.

Al ser cuestionada sobre el caso del Jardín de Niños “Bertha Von Glümer”, quienes hace unas semanas denunciaron que no cuentan con escrituras, lo que imposibilita acceder a programas de gobierno para mejoramiento de las instalaciones, dijo que esta situación se tiene que atender.

Dijo que numerosos planteles educativos de la entidad enfrentan problemas de regularización de sus terrenos, debido a que carecen de escrituras que acrediten formalmente su situación jurídica.

Nahle García aseguró que la falta de escrituras no significa necesariamente que los terrenos carezcan de propietario, sino que debe revisarse su situación legal para determinar los procedimientos de regularización correspondientes.

“Tenemos muchas escuelas en Veracruz, muchas que necesitan regularizar su predio”.

Hay que recordar que los padre de familias de alumnos del Preescolar ubicado en la Avenida Xalapa, casi esquina con la Avenida Manuel Ávila Camacho, solicitaron la intervención de las autoridades educativas para regularizar el inmueble.

Y es que, dicen, la falta de documentación legal ha impedido gestionar recursos gubernamentales para realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

La escuela, registra goteras y filtraciones de agua, por lo que las familias han solicitado una solución que permita mejorar las condiciones del inmueble.