noviembre 24, 2026

Xalapa. El secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Leonardo Cornejo Serrano, negó haber favorecido al empresario Amílcar Olán con contratos para la construcción de la refinería de Dos Bocas y aseguró que nunca lo recibió, conoció ni contrató a alguna empresa relacionada con él.

Durante su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, el funcionario respondió a los señalamientos derivados de grabaciones telefónicas difundidas en octubre de 2026, en las que Olán habla de reuniones con Cornejo, a quien identifica como una persona clave en la construcción de la refinería, y presume haber vendido 22 mil millones de pesos al proyecto.

“De la persona Amílcar que en la conversación telefónica dijo que iba tarde, pues probablemente se le hizo más tarde porque nunca lo recibí, nunca lo conozco, no tiene ninguna obra.

“ Yo tengo todas las listas de las obras de Dos Bocas, por supuesto, porque yo firmé todos los contratos y nunca se firmó con ninguna empresa que participara esta persona o que tuviera que ver las obras en Dos Bocas”, sostuvo.

El titular de la SIOP afirmó que todos los contratos de la refinería fueron asignados mediante licitación pública y a empresas con experiencia y capacidad internacional. También rechazó que se hubiera otorgado un contrato por 22 mil millones de pesos a través de un suministro, como presuntamente se mencionaba en las grabaciones.

“Se contrataron todas por licitación pública y todas con empresas con experiencia y capacidad internacional. Pueden ver cualquiera, todo el día existe todavía en el portal de transparencia de Pemex la lista de todos los contratistas”, afirmó.

Niega haber sido citado por el caso

Cornejo Serrano también rechazó que haya sido requerido o sometido a algún procedimiento relacionado con los señalamientos sobre los negocios de Amílcar Olán en Dos Bocas, al ser cuestionado por el diputado local Héctor Yunes.

“Si se me ha citado, perdón, nunca se me citó porque nunca estuve sometido a ningún proceso y eso está completamente transparente”, declaró.

Audios exhibieron reuniones y negocios por 22 mil millones

La controversia surgió el 12 de octubre de 2026, cuando Latinus difundió grabaciones telefónicas atribuidas a Amílcar Olán, empresario señalado por su cercanía con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En una de las conversaciones, Olán habla de una reunión con Leonardo Cornejo y lo identifica como “el mero mero de todas las refinerías”. En otro fragmento presume: “A la refinería yo le vendí 22 mil millones de pesos”.

Las grabaciones también incluyen referencias a negociaciones para rentar un buque con capacidad de almacenamiento de 750 mil barriles de petróleo y conversaciones sobre la compra de combustible para maquinaria utilizada en el Tren Maya.