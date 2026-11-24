Villa Navideña llegará a Los Lagos; habrá cine, actividades recreativas y carrera temática en Xalapa

Villa Navideña llegará a Los Lagos; habrá cine, actividades recreativas y carrera temática en Xalapa

noviembre 24, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Una Villa Navideña, escenarios para fotografías, villancicos y diversas actividades recreativas formarán parte de la celebración que el Ayuntamiento de Xalapa prepara para el Paseo de Los Lagos, cuya inauguración está programada para el próximo 29 de noviembre.

El director de Juventud municipal, Rafael Alarcón, informó que, además de la rehabilitación del primer circuito de Los Lagos, se busca dar una imagen diferente a este espacio durante la temporada decembrina.

“Desde hace ya un par de años no se habían adornado Los Lagos y este año será diferente. Vamos a tener justamente una Villa Navideña en Los Lagos”, anunció.

Explicó que la intención es que el espacio pueda ser disfrutado tanto por deportistas como por las familias xalapeñas, por lo que se preparó una jornada de actividades que comenzará desde las 9 horas del 29 de noviembre y hasta por 12 horas.

La programación contempla clases de pilates y zumba, un evento recreativo de patines a las 11:00 de la mañana y, al mediodía, una función de cine navideño en el foro abierto.

También se realizará una rodada ciclista a las 12:30 horas y, a las 14 horas, habrá una exhibición de parkour y breakdance. Durante la jornada se presentarán además intervenciones musicales con temática navideña.

Una de las actividades principales será la carrera temática denominada “Corre, corre por la Navidad”, programada para las 18 horas, en la que se espera la participación de más de mil jóvenes.

“Esperamos a más de mil juventudes corriendo con temática navideña”, señaló Alarcón.

Invitó a la población a participar en estas actividades y acompañar durante el encendido de los adornos, previsto para las 19:30 horas.

Adelantó que después del encendido, a las 20 horas, la Orquesta Municipal de Xalapa ofrecerá un concierto de villancicos.

“Habrá una serie de canciones tradicionales y, por supuesto, habremos también de generar algunas sorpresas que ese día quienes nos acompañen tendrán la fortuna de ver. Habrá escenarios fotográficos para darle esta gran visibilidad y para que este diciembre, por supuesto, sea una gran temática navideña”, comentó.