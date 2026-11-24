noviembre 24, 2026

Redacción/Xalapa. El historiador Juan Ortiz Escamilla, en entrevista para En Contacto, habló sobre el Premio Daniel Cosío Villegas 2026, otorgado en reconocimiento a sus aportaciones al estudio de la historia de México.

Destacó sus casi 30 años de trayectoria en la Universidad Veracruzana, donde ha desarrollado importantes investigaciones sobre la Independencia de México y la historia de Veracruz. Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la educación y la colaboración académica internacional.