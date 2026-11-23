noviembre 23, 2026

Xalapa, Ver., 23 de noviembre de 2026.- Diputadas y diputados de la LXVII Legislatura conocieron las principales acciones realizadas por el Gobierno del Estado de Veracruz durante el ejercicio 2026 para garantizar una educación pública gratuita, de excelencia, incluyente y humanista, con capacidad de gestión, sensibilidad social, visión institucional, responsabilidad política y compromiso.

A las 10:03 horas, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, las diputadas Lucía Begoña Canales Barturen, secretaria de la Comisión de Educación y Cultura, en funciones de presidenta por esta ocasión, e Imelda Garrido Alvarado, vocal de la misma en funciones de secretaria, iniciaron los trabajos correspondientes a la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Raquel Bonilla Herrera.

En su intervención inicial, la funcionaria reconoció la labor de los 136 mil 573 docentes que atienden a un millón 991 mil 535 estudiantes y comunidades indígenas en 25 mil 101 escuelas, posicionando a Veracruz en el primer lugar por número de planteles, en cuarto por cantidad de docentes, quinto por matrícula y cuarto en estudiantes que concluyeron el nivel medio-superior.

En alfabetización, refirió datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea), según los cuales, más de 27 mil personas en Veracruz han salido del rezago educativo.

La funcionaria informó la entrega de casi un millón 300 mil pesos por concepto de becas estatales y federales y el fortalecimiento de la estrategia de gratuidad y universalidad educativa beneficiando a más de 353 mil estudiantes de educación media-superior y superior. Para el ciclo escolar 2026-2027, dijo, fueron distribuidos casi ocho millones de libros de texto gratuitos.

Ante esta representación popular, destacó también que más de 28 mil estudiantes de secundaria lograron regularizar su situación académica a través de la Estrategia Virtual de Reforzamiento y Recuperación de Aprendizajes y se logró la continuidad de más de seis mil 800 estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev).

La secretaria reconoció a los institutos tecnológicos superiores que participaron en la Convocatoria de Proyectos de Investigación Científica, Humanista y de Desarrollo Tecnológico e Innovación 2026. De 248 proyectos aprobados en el nivel nacional, 50 corresponden a 14 instituciones de Veracruz y ejemplificó con el Instituto Tecnológico Superior de Misantla, que obtuvo el segundo lugar nacional con 15 proyectos aprobados.

Además, en la Feria Internacional de Ciencia e Invención (International Science and Invention Fair) 2025, celebrada en Bali, Indonesia, cinco estudiantes y un docente del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa obtuvieron medalla de oro en dos proyectos de físico-química.

Mencionó la reconexión de 387 centros de telebachillerato, a favor de más de 36 mil estudiantes y la conectividad satelital en casi 50 planteles para más de tres mil estudiantes y docentes en localidades con acceso limitado a Internet.

Las casi 520 bibliotecas –prosiguió- han atendido a más de 560 mil personas y, en coordinación con la Red Nacional de Bibliotecas, los talleres de fomento a la lectura han reunido más de 86 mil usuarios, llegando a más de cuatro mil participantes en 244 talleres de lectura y logrando en conjunto más de 91 mil usuarios.

De acuerdo con su titular, la SEV ha realizado más de dos mil acciones culturales y educativas, con casi 160 mil participantes, y ha impulsado acciones de activación física, participación comunitaria e inclusión deportiva, respaldando a más de 37 mil personas.

En la Olimpiada Nacional, Veracruz obtuvo 176 medallas: 39 de oro, 63 de plata y 74 de bronce, y para fortalecer el deporte ha efectuado diversos encuentros en todos los niveles con una participación mayor a 11 mil 600 estudiantes.

Junto con esto, implementó más de mil 300 acciones preventivas con atención a casi 55 mil personas sobre prevención de adicciones, violencia escolar maltrato infantil, perspectiva de género, crianza positiva y protocolos de actuación ante situaciones de riesgo.

Para fortalecer la estabilidad laboral y el reconocimiento de los derechos de las maestras y los maestros, este gobierno ha otorgado más de tres mil 200 plazas definitivas y temporales, 474 plazas de promoción vertical, arriba de cuatro mil 600 basificaciones y más de cuatro mil movimientos de cambio de centros de trabajo.

A fin de garantizar el derecho constitucional a la educación y dignificar los espacios, la actual administración, sumó la funcionaria, ha consolidado una estrategia integral de regularización patrimonial para otorgar certeza jurídica a los planteles escolares, duplicando la cifra del año pasado para beneficio de más de 20 mil estudiantes.

Por último, también ha entregado en todo el estado más de 411 mil artículos de mobiliario entre material didáctico y mantenimiento mesas con sillas, pupitres diestros y zurdos, pintarrones, escritorios, sillas de espera, pintura, impermeabilizante, hidrosanitarios, brochas, rodillos, mochilas, paquetes didácticos y pantallas, favoreciendo a más de ocho mil escuelas, y más de 90 mil paquetes de mochilas en más de dos mil escuelas.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda participaron las diputadas y los diputados Bertha Rosalía Ahued Malpica (Morena), Urbano Bautista Martínez (PVEM), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), Elizabeth Morales García (PT), Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y Héctor Yunes Landa con cuestionamientos acerca del estado de auditorías y montos pendientes de aclaración por pago de nóminas a personal que causó baja o fallecido, garantía de atención a beneficiarios de seguros, principio de gratuidad de la educación, estrategias para adecuar aulas en lugares donde hay altas temperaturas, acciones de educación a distancia y canalización de estudiantes que requieren atención especializada.

Faltantes para que habitantes de Texistepec puedan contar con materiales en su lengua materna, cómo recibió la secretaria la dependencia, seguimiento a observaciones de la entrega-recepción, investigación a gestiones anteriores, deslinde del sector educativo con temas políticos, regularización legal de los planteles y cuántos están inscritos en el Registro Público de la Propiedad, asignación de obras y recursos para remodelar escuelas, total de constancias de operación emitidas por la SEV, reconstrucción de planteles del norte de la entidad que fueron afectados por las lluvias y cómo evitan la intermediación.