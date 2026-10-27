Inicia la SEV capacitaciones sobre restricción de uso de celulares en escuelas de Veracruz

Inicia la SEV capacitaciones sobre restricción de uso de celulares en escuelas de Veracruz

octubre 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de que el próximo 3 de noviembre entra en vigor la indicación de cero uso de celulares al interior de las escuelas, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) inició la capacitación “Aprender sin distracciones: Uso responsable de dispositivos digitales en la escuela”.

El objetivo, dijeron, es promover el uso consciente de la tecnología y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de las escuelas, acorde con la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su acuerdo 09/09/26.

La titular de la SEV, Raquel Bonilla informó que se busca generar los acuerdos donde se considere a todos los involucrados, para la toma de decisiones en torno al uso de los dispositivos digitales en las escuelas, con el respaldo de los padres de familia.

“Es bien importante que estos espacios se construyan a través de acuerdos, que estos espacios que se reflejan a través de políticas públicas seamos tomados en cuenta todas y todos aquellos que estamos inmersos, en este caso en la educación”.



En las asambleas se dará a conocer de primera mano cómo va a funcionar esta nueva política pública de utilizar los dispositivos digitales en escuelas, con el acompañamiento de lo que podamos hacer con padres de familia en casa.

Además, permite a las comunidades educativas tomar desiciones respecto a la aplicación de reglas y formas de utilización de los dispositivos, siempre en beneficio de la educación.