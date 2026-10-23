Alertan por riesgo de deslave en telesecundaria de Xalapa

octubre 23, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Madres, padres de familia y docentes de la Escuela Telesecundaria “Lázaro Cárdenas del Río”, ubicada en la colonia Renacimiento de esta ciudad capital, exigieron la intervención de las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) debido al alto riesgo de deslizamiento de tierra e inundaciones que amenazan la seguridad de 172 estudiantes y del personal educativo durante la actual temporada de lluvias.

La comunidad escolar denunció que el plantel cuenta con un dictamen técnico emitido desde mayo de 2026 por el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV), el cual clasifica formalmente el predio como suelo inestable con presencia activa de deslaves.

Dicho estudio determinó la necesidad prioritaria de construir un muro de contención en la parte posterior sobre la calle Juventino Rosas, ampliar el muro lateral de la plaza cívica, demoler y reconstruir la barda principal, e instalar un sistema de drenaje pluvial para frenar los anegamientos en el edificio E.

Los inconformes explicaron que dentro del juicio de amparo 752/2026, las dependencias estatales han argumentado gestiones administrativas y falta de presupuesto federal para ejecutar las labores preventivas.

Ante el rezago, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz emitió un requerimiento con un plazo de tres días a la gobernadora Rocío Nahle García, a la SEV, al IEEV y a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) para acreditar las acciones de atención o ser acreedores a sanciones económicas.

Las familias advirtieron que las precipitaciones registradas en la región capitalina han incrementado el deterioro del terreno, por lo que exigieron el arranque inmediato de los trabajos de ingeniería para evitar un colapso de las aulas y resguardar la integridad física de los alumnos de la telesecundaria.