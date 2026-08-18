Cuotas escolares no pueden condicionar ingreso de estudiantes: SEV

agosto 18, 2026

Isabel Ortega/Xalapa. La secretaria de Educación de Veracruz, Raquel Bonilla Herrera, afirmó que las aportaciones solicitadas por las sociedades de padres de familia al inicio del ciclo escolar son voluntarias y no pueden ser utilizadas como condicionante para permitir el ingreso de los estudiantes a las escuelas.

En entrevista en el Parque Juárez, la funcionaria señaló que, por instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García, ninguna escuela debe exigir el pago de cuotas escolares a las familias.

Explicó que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) envió una circular a los planteles para dejar claro que ningún estudiante puede ser rechazado o condicionado en su ingreso por no realizar la aportación solicitada por las sociedades de padres de familia.

“Hemos girado respecto a los cuestionamientos de los padres de familia, una circular para que no sea una condicionante las cuotas de padres de familia”, insistió.

Bonilla Herrera fue cuestionada sobre los argumentos de las sociedades de padres de familia, que han señalado que las aportaciones son necesarias para cubrir gastos de mantenimiento y atender necesidades de los planteles.

La secretaria reconoció que existen necesidades en las escuelas y que las familias conocen de manera directa las condiciones de los planteles; sin embargo, insistió en que el pago de las cuotas no puede convertirse en un requisito para que los estudiantes continúen con sus estudios.

“Como padre de familia, no somos ajenos a eso, pero no tiene que ser una condicionante para que un joven o niño pueda ingresar a la escuela (…) la paga quien quiera”, afirmó.

De esta manera, la SEV reiteró que las aportaciones de las sociedades de padres de familia pueden realizarse de manera voluntaria, pero no deben condicionar la inscripción, el ingreso o la permanencia de los estudiantes en las escuelas públicas.