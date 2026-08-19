Denuncian cobros excesivos en fotocopias afuera de la SEV

agosto 19, 2026

Juan David Castilla

Docentes del estado de Veracruz expresaron su inconformidad ante los cobros desmedidos en el servicio de fotocopiado ubicado afuera de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), donde por un juego de tres copias se llegan a exigir pagos superiores a los 100 pesos.

De acuerdo con el testimonio de una profesora afectada, al acudir a realizar un trámite a las oficinas centrales de la dependencia, le fue requerida la reproducción de documentación original en un formato especial con el que no se cuenta al interior del inmueble institucional.

Ante tal situación, se vio en la necesidad de recurrir al único establecimiento cercano que ofrece dicho servicio a un costado de la sede educativa.

La denunciante señaló que por la obtención de tan solo tres copias le fue cobrada la cantidad de 105 pesos, tarifa que calificó como un cobro abusivo y fuera de toda proporción.

Explicó que, si bien se tiene conocimiento de que los costos en las inmediaciones de la dependencia suelen ser elevados, la cifra requerida excede considerablemente los parámetros del mercado.

A decir de los usuarios, la falta de alternativas o de equipos adecuados al interior de la Secretaría obliga al magisterio a recurrir a este tipo de establecimientos, donde consideran que existe un aprovechamiento de la necesidad de los profesores que acuden desde distintas regiones de la entidad a realizar sus trámites.

Ante este panorama, solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes o la regulación de dichas tarifas, así como la implementación de alternativas de fotocopiado al interior de la dependencia para evitar que los docentes continúen siendo víctimas de estos cobros excesivos.