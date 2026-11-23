noviembre 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Serán 4.5 millones de pesos los que invertirá el Ayuntamiento de Xalapa en la construcción de 11 paraderos para el nuevo sistema de transporte público Atenas que arrancó operaciones este lunes en la capital del Estado.



En su participación en el arranque de las 60 unidades, dijo que estos paraderos contarán con cámaras de videovigilancia, botones de pánico conectados al C2 municipal, iluminación y áreas verdes.

Con ello, las autoridades contribuyen al mejoramiento de la movilidad que implementa la gobernadora Rocío Nahle García y las estructuras corresponden a una primera etapa del proyecto de infraestructura que complementará las cinco rutas del sistema Atenas, conectadas mediante nueve nodos estratégicos de la ciudad.

«Estamos empezando, para ello invertimos 4.5 millones de pesos en la construcción en una primera etapa de 11 paradas en puntos claves de la ciudad», diseñados a cargo del arquitecto Rafael Pardo Ramos.

Además, estos espacios de interconexión de rutas tendrán también obras de arte donadas por artistas xalapeños con reconocimiento internacional.

Daniela Griego reveló que se colocaron desde el pasado sábado 21 de noviembre 36 letreros verticales con pictogramas relacionados con el entorno de cada parada, así como cuatro tótems informativos que permitirán a los usuarios acceder a información digital.

Refirió que se entregó en comodato, con la aprobación del Cabildo el predio que fungirá como patio de operaciones del Servicio Atenas, ubicado en Valle Real.

Finalmente, detalló que en Xalapa se lleva a cabo un Programa General de Inversión 2026 del Ayuntamiento supera los 500 millones de pesos, de los cuales el 60 por ciento se destinó a obras de pavimentación, rehabilitación, bacheo y sustitución de losas de concreto en 72 calles y avenidas de Xalapa.