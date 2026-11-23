noviembre 23, 2026

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a 23 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de anticipar riesgos y garantizar una respuesta oportuna ante las condiciones meteorológicas previstas por el paso del frente frío número 8, la Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez Rodríguez, encabezó una reunión operativa en la que se establecieron las acciones de prevención, atención y coordinación que se implementarán en el municipio.

Durante el encuentro se definió un protocolo de actuación basado en tres ejes: seguimiento operativo, organización y fase de acción. El primero contempla la vigilancia permanente de puntos con acumulación de agua, labores de limpieza, atención de árboles caídos e identificación de personas que pudieran requerir apoyo. En materia de organización, se cuenta con equipos y personal previamente establecidos para responder de manera ordenada, mientras que la fase de acción estará enfocada en atender oportunamente los reportes y solicitudes de la ciudadanía.

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno de Poza Rica continúa con los trabajos de desazolve y rehabilitación de drenajes en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de mejorar el funcionamiento de la red de saneamiento y contribuir a reducir riesgos de anegamientos ante las lluvias.

En la reunión estuvieron presentes el enlace de Protección Civil del Gobierno del Estado, representantes de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Petróleos Mexicanos, Cruz Roja Mexicana, Jurisdicción Sanitaria y el Sistema DIF Municipal, así como titulares y personal de las distintas áreas operativas del Gobierno de Poza Rica.

La Presidenta Municipal destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre las dependencias y contar con capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de las familias pozarricenses.

Poza Rica se mantiene preparada y en alerta preventiva. El trabajo coordinado, la atención oportuna y el seguimiento de las condiciones meteorológicas serán fundamentales para actuar ante cualquier situación que pudiera presentarse. Se invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.