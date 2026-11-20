noviembre 20, 2026

El Centro de Estudios de Opinión y Análisis (CEOA) de la Universidad Veracruzana (UV) aplicará este sábado 21 de noviembre el examen de conocimientos a las 4 mil 443 personas que cumplieron los requisitos para continuar en el proceso de selección de quienes integrarán los 30 Consejos Distritales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.

La evaluación se realizará de manera simultánea a las 10:00 horas en cada una de las sedes distritales y estará conformada por 50 preguntas sobre conocimientos teóricos y prácticos relacionados con las leyes, códigos y procedimientos electorales vigentes. Cada reactivo contará con cuatro opciones de respuesta.

El OPLE Veracruz requiere seleccionar a 480 personas, 240 propietarias y 240 suplentes, para ocupar 240 cargos distribuidos en los 30 consejos distritales: 30 presidencias, 120 consejerías electorales, 30 secretarías ejecutivas, 30 vocalías de Organización Electoral y 30 vocalías de Capacitación Electoral.

Durante el periodo de registro se inscribieron 6 mil 345 personas. Sin embargo, mil 902 no cumplieron con los requisitos establecidos, por lo que quedaron fuera del proceso, mientras que las 4 mil 443 restantes avanzaron a la etapa de evaluación de conocimientos.

El Consejo General del OPLE Veracruz designó al CEOA de la Universidad Veracruzana como la institución responsable del diseño, aplicación, evaluación y revisión del examen, al considerar su prestigio académico, experiencia en procedimientos de evaluación, conducta ética e independencia política.

Los resultados de esta evaluación se publicarán a más tardar el próximo 25 de noviembre. Posteriormente, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevistas 48 aspirantes por cada distrito: 24 mujeres y 24 hombres.

En ambos casos, 12 lugares corresponderán a las personas con las calificaciones más altas que hayan manifestado disponibilidad de tiempo completo. Los otros 12 se asignarán, indistintamente, entre quienes cuenten o no con esa disponibilidad, de acuerdo con los puntajes obtenidos.

Con este procedimiento, el organismo electoral avanzará en la selección de los perfiles que integrarán los órganos desconcentrados encargados de organizar y vigilar las elecciones en los 30 distritos electorales de Veracruz.