No se otorgarán más concesiones en el estado de Veracruz, advierte Nahle García

No se otorgarán más concesiones en el estado de Veracruz, advierte Nahle García

noviembre 20, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Durante la actual administración no se otorgarán más concesiones para transporte público para la entidad, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García, quien confirmó que el lunes arrancará la operación del Servicio Atenas en Xalapa, mismo que prestará servicio de manera gratuita unos días.

Entrevistada posterior a la entrega del Premio Estatal del Deporte, la mandataria consideró que con la puesta en marcha de los cinco servicios de Gobierno del Estado.

“Vamos a empezar igual que todos, vamos a dar unos días gratis, para que la gente conozca, que se vaya adaptando, es una opción, porque también los actuales concesionarios van a seguir trabajando”.

Nahle García reiteró que seguirá la revisión de aquellas unidades que están fuera de norma para que se renueve el parque vehicular por parte de los concesionarios.

Cuestionada en torno a si habrá más concesiones para la entidad, respondió “no voy a dar más concesiones, no ninguna, estamos metiendo 316 carros nuevos, que son entre Atenas y demás, con esos”.