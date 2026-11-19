noviembre 19, 2026

XALAPA, VER.- Aunque los índices delictivos muestran una tendencia a la baja en Veracruz, la percepción de inseguridad entre la población continúa siendo uno de los principales retos para las autoridades, consideró el diputado local de Movimiento Ciudadano, Adrián Ávila Estrada.

En el contexto de las comparecencias de funcionarios estatales, el legislador señaló que no basta con presentar cifras favorables sobre la incidencia delictiva, sino que es necesario que los ciudadanos perciban que cuentan con protección y condiciones de seguridad.

Indicó que la exigencia de la población es vivir sin temor, aunque reconoció que alcanzar un escenario de cero delitos es una aspiración difícil de conseguir en cualquier parte del mundo.

“Hay una estadística que se refleja a nivel nacional y estatal, la incidencia delictiva va bajando, pero la palabra importante es la percepción. Lo importante es que el ciudadano también se perciba seguro, protegido; ese es el gran reto de todos los gobiernos”, expresó.

Ávila Estrada consideró que para mejorar las condiciones de seguridad es necesario continuar fortaleciendo las corporaciones policiacas, particularmente mediante mayores recursos para incrementar la fuerza operativa, adquirir vehículos y ampliar la inversión en equipamiento.

El diputado también cuestionó la falta de información oportuna durante los hechos de inseguridad registrados recientemente en Poza Rica. Señaló que el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX) no reaccionó con suficiente rapidez para informar a la ciudadanía sobre lo que ocurría, mientras que también consideró necesaria una comunicación más clara por parte de las autoridades municipales.

En ese sentido, sostuvo que la población necesita información oficial y oportuna sobre los acontecimientos de seguridad, así como explicaciones sobre las acciones que se están implementando para atenderlos.

El legislador consideró que las autoridades deben mantener y reforzar las estrategias de seguridad, pero también mejorar la comunicación institucional, pues la confianza ciudadana no depende únicamente de las estadísticas, sino de que las personas tengan la certeza de que están protegidas.

Finalmente, reiteró que el desafío de los gobiernos es lograr que la disminución de los índices delictivos se traduzca también en una menor percepción de inseguridad entre la población.