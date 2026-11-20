noviembre 20, 2026

Hoy, el frente núm. 6 se extenderá como estacionario sobre el oriente del golfo de México, mantendrá interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz e intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además se pronostica viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz. Por otra parte, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán vientos fuertes en dicha región. Finalmente, canales de baja presión en el interior del país, aunado al ingreso de humedad reforzado por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán intervalos de chubascos en estados del noreste, oriente, occidente, sur y centro de la República Mexicana, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos de los frentes núm. 6 y 8.

Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas



Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 20 de noviembre de 2026:



Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero (este) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 20 de noviembre de 2026:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Nayarit, Jalisco (costa), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 20 de noviembre de 2026:



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 20 de noviembre de 2026:



Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Ciudad de México.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California, así como el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, así como en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, con presencia de bruma en la región, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.



Península de Baja California: Cielo medio nublado durante el día sobre la península, con probabilidad de lluvias aisladas en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío a muy frío en la sierra norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur. Viento del noroeste y oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la Baja California y de 1.0 a 2.0 metros de altura en Baja California Sur.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con probabilidad de lluvias aisladas en Sonora. Sin lluvia en Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h en la región y con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora.



Pacífico Centro: Cielo medio nublado en gran parte del día. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con probabilidad de lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Guerrero (este), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas. Por la mañana ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en Tabasco y lluvias aisladas en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente fresco en la región, así como bancos de niebla y ambiente frío en zonas serranas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente de templado a cálido. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz; de dirección variable y de similar intensidad en Tamaulipas; y rachas de hasta 30 km/h en Tabasco. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas en la península. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido. A su vez, se prevé viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.



Mesa del Norte: Cielo medio nublado durante el día con probabilidad de lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Sin lluvias en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y muy frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado y fresco en zonas altas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y Coahuila; y de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala. Sin probabilidad de lluvia en Guanajuato y Querétaro. Por la mañana, ambiente frío a fresco, con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente templado en la región, cálido en Morelos y Puebla (suroeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Huixtla, Chis., 31.0; José María Morelos, Q. Roo, 25.0 y Centro, Tab. 19.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 37.4; Puerto Ángel, Oax., 36.2; Colima, Col., 36.0; Tapachula, Chis., 35.7; Acapulco, Gro., 35.5; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 34.2; Salina Cruz, Oax., 34.0; Ciudad Constitución, B.C.S., 33.6; Manzanillo, Col., 33.0 y Observatorio de Tacubaya, CDMX, 22.2.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 4.5; Pachuca, Hgo., 6.8; San Luis Potosí, S.L.P., 7.7; Saltillo, Coah., 8.0; Aguascalientes, Ags. y Aeropuerto de la Ciudad de México, 10.0 y Tlaxcala, Tlax., 10.2.