noviembre 21, 2026

José Reveriano Marín Hernández explicó que los espacios disponibles dependen de las jubilaciones de los docentes

Isabel Ortega/Xalapa. Hasta 5 mil maestros solicitan una plaza en educación primaria en Veracruz, pero cada año se liberan alrededor de 100 espacios, debido principalmente a las jubilaciones de docentes en servicio, explicó el diputado José Reveriano Marín Hernández.

“Hay un número de bajas por jubilación, etcétera, y esas plazas son las que se ponen a concurso para los egresados”, explicó.

El diputado detalló que no existe una cantidad fija de espacios disponibles cada ciclo escolar, debido a que depende de los trabajadores que cumplen los requisitos legales para jubilarse y deciden ejercer ese derecho.

“Conforme el maestro tiene su derecho a jubilarse, lo puede ejercer o no lo puede ejercer; es decir, cumpliendo los requisitos de ley, se puede ir el maestro o no se puede ir. Por eso no hay número en específico”, señaló.

Hasta 5 mil solicitudes para 100 plazas

Marín Hernández expuso que la cantidad de egresados de las escuelas normales públicas y privadas supera la disponibilidad de espacios para ingresar al sistema educativo.

Como ejemplo, indicó que en educación primaria se registra un promedio de 100 plazas, frente a unas 5 mil solicitudes de maestros que buscan obtener uno de esos espacios.

“De las escuelas normales egresan muchos, de todas las normales públicas, más las privadas, y siempre hay un promedio, por ejemplo, de primarias nada más, 100 plazas, y solicitudes debe de haber 5 mil maestros. Hay muchos que no alcanzan la plaza”, afirmó.

Pide aclarar las 60 plazas del presupuesto

Sobre las 60 plazas adicionales que aparecen en el proyecto presupuestal para el sector educativo, el diputado consideró necesario revisar el desglose con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pues dijo que no está claro si se trata de nuevos espacios o de las plazas que habitualmente se ocupan para cubrir las bajas.

“Necesitamos revisar con la Secretaría a qué se refieren cuando hablan de creación de nuevas plazas, porque, de hecho, todas las plazas están presupuestadas. Entonces, lo que se ocupa es lo que hay”, declaró.

Marín Hernández sostuvo que desde 2014 se utilizan las plazas existentes y no se han creado nuevos espacios, por lo que consideró que, si el incremento anunciado significa que habrá 60 plazas más de las que actualmente existen, sería una buena noticia.

“Es una buena noticia que se creen más, porque no ha habido creaciones, se ocupan las que hay y que ya están presupuestadas”, expresó.

El proyecto de presupuesto contempla pasar de 95 mil 192 plazas autorizadas para 2026 a 95 mil 319 para 2027, un incremento neto de 127 puestos en el Poder Ejecutivo. De ese total, 60 corresponden al magisterio estatal.