noviembre 21, 2026

La consejera del OPLE Veracruz explicó que los 30 dispositivos se utilizan exclusivamente en actividades escolares y no pueden emplearse en elecciones.

Isabel Ortega/Xalapa. La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, justificó el gasto de un millón 627 mil 560 pesos, para la adquisición de 30 urnas electrónicas, al señalar que los dispositivos tienen como finalidad promover la cultura democrática entre niñas, niños y jóvenes.

Ante los cuestionamientos sobre la utilidad de los equipos, la funcionaria explicó que las urnas forman parte de una estrategia para acercar a estudiantes a los ejercicios de participación y votación, por lo que no están diseñadas para utilizarse en elecciones constitucionales.

“Una de las funciones legales del organismo por ley es la promoción de la cultura democrática, y las infancias y las juventudes, debemos darles ejercicios de participación democrática, para que aprendan que las tomas de decisiones cómo se pueden efectuar en una situación colegiada a través de los votos”, declaró.

Delgadillo Morales confirmó que las 30 urnas están en el inventario del organismo electoral y que únicamente se utilizan en actividades escolares.

La adquisición estuvo relacionada con un concurso convocado por la comisión encargada de la promoción de la cultura democrática del OPLE, en el que participaron universidades para desarrollar un modelo de urna electrónica. El compromiso era producir la propuesta ganadora para utilizarla en ejercicios de votación en escuelas.

Cuestionada sobre si los dispositivos podrían utilizarse para recibir votos en elecciones oficiales, la consejera respondió que no.

La documentación del procedimiento identifica a José Antonio Bernal Blásquez como el participante que presentó la propuesta económica. El importe fue de un millón 476 mil 360 pesos para la primera etapa y 151 mil 200 pesos para las etapas dos y tres, lo que suma un millón 627 mil 560 pesos, antes de IVA.

El expediente también refiere que la Unidad Técnica de Servicios Informáticos emitió la tarjeta OPLE/UTSI/124/2023, con el análisis técnico de la propuesta, en el que asentó que cumplía con las especificaciones requeridas.

La consejera señaló que corresponde a los órganos fiscalizadores revisar los procedimientos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos.