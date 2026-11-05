Pronostican lluvias fuertes en el sur de Veracruz

noviembre 5, 2026

Este día, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente y sur del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales, originarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste) y Oaxaca (suroeste); intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos; además de lluvias aisladas en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Por otra parte, el frente núm. 4 se extenderá sobre el noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, además de una vaguada en altura, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (norte), Veracruz (sur) y Chiapas (sur); chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí y Puebla; así como lluvias aisladas en Tabasco y la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá condiciones de tiempo estable y escasa probabilidad de lluvia en el noroeste del país y estados de la Mesa del Norte.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos de una vaguada en altura sobre el occidente y sur del país, además del frente núm. 4 sobre el noreste de México.

Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 05 de noviembre de 2026:



Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (norte), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste), Veracruz (sur) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 05 de noviembre de 2026:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán (centro y costa), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste) y Tamaulipas (centro).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 05 de noviembre de 2026:



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 05 de noviembre de 2026:



Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con bruma, y frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México; ambas con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado la mayor parte del día, con lluvias aisladas en Baja California Sur y sin lluvia en Baja California. Por la mañana, ambiente templado a cálido en Baja California Sur; ambiente fresco a templado en Baja California y muy frío a gélido con bancos de niebla en montañosas de dicho estado. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del noroeste y oeste con rachas de hasta 35 km/h en zonas de Baja California, Baja California Sur y el golfo de California. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Sonora y Sinaloa. Por la mañana, ambiente templado a cálido en Sinaloa; fresco en Sonora y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas de dicho estado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y templado en sierras de Sonora. Viento de componente oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en costas de Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en zonas de Michoacán; intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Viento de componente oeste con rachas de hasta 40 km/h en la región. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Por la mañana, cielo medio nublado, bancos de niebla en zonas serranas, ambiente fresco, y frío en zonas serranas de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur); las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Oaxaca; y rachas de hasta 30 km/h en Guerrero y Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (norte) y Veracruz (sur), las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones; además de lluvias aisladas en Tabasco. Por la mañana, ambiente templado a cálido; y fresco a frío con bancos de niebla en zonas serranas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tamaulipas y con rachas de hasta 35 km/h en Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente cálido con lluvias aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento del este y noreste con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Mesa del Norte: Cielo despejado a parcialmente nublado en el transcurso del día, con chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, durante la tarde. Sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco, y muy frío a gélido con bancos de niebla en zonas altas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León; y rachas de hasta 35 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco, con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y templado en zonas altas; cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Puebla y Morelos; además de lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

El Bosque, Chis., 51.0; Coatzacoalcos, Ver., 35.0; Campeche, Camp., 13.0; Santiago Yaveo, Oax., 9.0 y Altamira, Tamps., 3.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Puerto Ángel, Oax., 36.8; Choix, Sin., 35.8; Colima, Col., 35.3; Arriaga, Chis., 35.1; Villahermosa, Tab., 35.0; Mérida, Yuc., 34.7; Campeche, Camp., 34.1; La Paz, B.C.S., 33.9; Chetumal, Q. Roo y Acapulco, Gro., 33.8; Soto La Marina, Tamps., 33.4 y Tacubaya, CDMX, 26.7.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 6.5; Colotlán, Jal., 6.8; Pachuca, Hgo., 8.8; Tlaxcala, Tlax., 9.6; Aguascalientes, Ags., 10.0; Sombrerete, Zac.,10.7; San Cristóbal de las Casas, Chis., 11.3; Puebla, Pue., 11.6; Durango, Dgo., 12.8 y Tacubaya, CDMX, 13.9.