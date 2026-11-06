Alrededor de 275 mil credenciales perderán vigencia en Veracruz, alerta Registro Federal Electoral

noviembre 6, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Son 275 mil credenciales de elector con fotografía las que perderán vigencia a partir del 31 de diciembre de este año, informó el vocal ejecutivo del Registro Federal Electoral (RFE) en Veracruz, Sergio Vera Olvera.

El funcionario electoral, entrevistado previo al inicio del proceso electoral 2026-2027, señaló que se envió esta semana el reporte a los partidos políticos sobre este tema.

“Hemos tenido un avance significativo, pero todavía tenemos 275 mil veracruzanos y veracruzanas que no han hecho el canje de la credencial que pierde vigencia el 31 de diciembre”.

Vera Olvera recordó que no solo se pierde vigencia para la participación en los procesos electoral, sino como medio de identificación.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se amplíe la vigencia de estos documentos como ha ocurrido en procesos electorales anteriores, sostuvo que será una decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Esa ya es una determinación del Consejo General. Nosotros en este momento lo que tenemos la obligación por ley es es decirles que se acerquen a los módulos para que actualicen su credencial”.

Finalmente, el vocal del Registro Federal Electoral en la entidad informó a la ciudadanía que durante el mes de diciembre no habrá periodo vacacional para los trabajadores del INE, por lo que solo serán días inhábiles los días 25 de diciembre y 1 enero de 2027.