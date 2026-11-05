Diputados ajustan calendario del Congreso y entrega del presupuesto anual

noviembre 5, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- El Congreso de Veracruz plantea modificar el calendario de trabajo legislativo y los plazos para la integración y presentación del presupuesto estatal, como parte de una reforma a cuatro leyes secundarias que busca armonizar la legislación local con los cambios que ya fueron incorporados a la Constitución estatal en octubre de 2024.

El dictamen, que se someterá a votación este jueves, valida modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Código Financiero para el Estado, la Ley de Catastro y la Ley de Premios del Estado. El objetivo es adecuar las fechas de inicio de funciones del Congreso y del Ejecutivo, los periodos ordinarios de sesiones y la presentación del presupuesto anual del Estado, los órganos autónomos y los municipios.

El antecedente es el Decreto 741, publicado el 14 de octubre de 2024 en la Gaceta Oficial del Estado, mediante el cual se reformaron los artículos 21, 25, 26, 44 y 49 de la Constitución de Veracruz.

Congreso tendría dos periodos ordinarios de sesiones

Entre los cambios planteados a la Ley Orgánica del Poder Legislativo se encuentra establecer que el año legislativo se contabilice del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente.

También se propone modificar las fechas de los periodos ordinarios de sesiones. El primero comenzaría el 1 de septiembre y concluiría el 15 de diciembre, aunque podría prorrogarse hasta 15 días más durante el año de renovación de la gubernatura.

El segundo periodo ordinario iniciaría el 1 de abril y terminaría el último día de junio.

Entre los ajustes se establece que las credenciales de identificación y acceso de los legisladores electos deberán entregarse durante los 15 días previos a la sesión de instalación.

Además, se plantea que en la apertura del primer periodo ordinario puedan asistir la persona titular del Poder Ejecutivo y quien presida el Tribunal Superior de Justicia, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica.

Presupuesto estatal: estos serían los nuevos plazos

Uno de los apartados centrales del dictamen corresponde a las modificaciones al Código Financiero, con las que se busca establecer fechas para que las dependencias estatales elaboren sus anteproyectos presupuestales y para que el Ejecutivo presente el proyecto al Congreso.

La propuesta establece el siguiente calendario:

Primeros cinco días hábiles de septiembre: las unidades presupuestales deberán remitir sus anteproyectos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

las unidades presupuestales deberán remitir sus anteproyectos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). A más tardar el 5 de octubre: SEFIPLAN deberá consolidar e integrar el proyecto de presupuesto del Gobierno del Estado para presentarlo a la persona titular del Ejecutivo.

SEFIPLAN deberá consolidar e integrar el proyecto de presupuesto del Gobierno del Estado para presentarlo a la persona titular del Ejecutivo. Segunda quincena de octubre: la gobernadora o el gobernador deberá presentar el proyecto de presupuesto estatal al Congreso para su análisis y aprobación.

la gobernadora o el gobernador deberá presentar el proyecto de presupuesto estatal al Congreso para su análisis y aprobación. Hasta el 15 de noviembre: cuando coincida la renovación del Congreso del Estado y de la persona titular del Poder Ejecutivo, el plazo para presentar el presupuesto podrá extenderse hasta esa fecha.

Los cambios se proponen en los artículos 158, 159 y 164 del Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Municipios entregarían tablas catastrales en abril

El dictamen también contempla modificar el artículo 51 de la Ley de Catastro para establecer que los ayuntamientos presenten al Congreso sus propuestas de Tablas de Valores Catastrales entre el 1 y el 30 de abril del año anterior a aquel en que se pretenda que entren en vigor.

Las comisiones argumentan que este ajuste permitirá contar con un periodo para analizar las propuestas antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones.

Las tablas de valores catastrales son utilizadas como referencia para determinar las contribuciones municipales relacionadas con la propiedad inmobiliaria.

Premio Estatal a la Mujer cambiaría de calendario

Otra de las modificaciones corresponde a la Ley de Premios del Estado. Se plantea que el Pleno del Congreso integre la Comisión Especial del Premio Estatal a la Mujer durante el primer periodo de sesiones ordinarias de cada año legislativo.