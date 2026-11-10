Defiende diputado reasignación de 6 mil mdp del presupuesto del INE

noviembre 10, 2026

Redacción/Xalapa.- El diputado federal por Veracruz, Jaime Humberto Pérez Bernabe, defendió la reducción de 6 mil millones de pesos al presupuesto del INE, al asegurar que no afectará los salarios ni las prestaciones de sus trabajadores.

En entrevista para En Contacto, explicó que los recursos serán reasignados a educación, infraestructura, atención a víctimas y otros programas sociales.

Respecto a Veracruz, reconoció la necesidad de fortalecer la infraestructura hídrica y señaló que los municipios deben presentar proyectos ante Conagua para acceder a recursos destinados al abastecimiento y saneamiento del agua.