Vecinos alertan por presunto envenenamiento de perros en la colonia El Castillo

noviembre 5, 2026

Xalapa, Veracruz.— Vecinos de la Unidad Habitacional y Deportiva El Castillo alertaron a través de redes sociales sobre la presunta presencia de una persona que estaría arrojando carne envenenada en la zona, con el aparente propósito de intoxicar a perros.

De acuerdo con la denuncia difundida entre habitantes de la colonia, los hechos habrían ocurrido el pasado domingo 25 de octubre, alrededor del mediodía, cuando un hombre habría acudido hasta un domicilio para arrojar carne presuntamente envenenada cerca del portón de una vivienda.

El denunciante señaló que logró observar al individuo y que, al ser descubierto, éste habría huido en dirección hacia Pinos mientras se retiraba algunas prendas que llevaba puestas, entre ellas un chaleco y una gorra. Según el reporte vecinal, la persona aparentaba portar vestimenta relacionada con trabajadores municipales.

Ante esta situación, habitantes de El Castillo hicieron un llamado a la población para extremar precauciones y vigilar a sus mascotas, particularmente ante la posibilidad de que sean colocados alimentos u otras sustancias potencialmente tóxicas en calles, accesos o inmediaciones de las viviendas.

Los vecinos también solicitaron información que permita identificar a la persona señalada y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. En la denuncia se plantea además la posibilidad de que el presunto responsable pudiera haber sido enviado por alguna persona de la propia colonia, aunque hasta el momento no se han presentado públicamente elementos que permitan confirmar esta hipótesis.

Los habitantes consideraron necesario que, además de identificar a quien presuntamente realizó estas acciones, se investigue si existe alguna persona que pudiera estar detrás de ellas.

El envenenamiento intencional de animales puede constituir un acto sancionable conforme a la legislación aplicable, por lo que los vecinos llamaron a reportar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La alerta busca prevenir nuevos casos y evitar que otros animales puedan resultar afectados.