Rescatan una hembra tlacuache en parque Juárez de Xalapa

noviembre 4, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Ciudadanos y animalistas rescataron una hembra tlacuache en el parque Benito Juárez de la ciudad de Xalapa, durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre.

El ejemplar se encontraba espantado y deambulando en dicha zona de la capital veracruzana, lo que llamó la atención de los visitantes y comerciantes. Unas personas que se encontraban en el sitio recreativo utilizaron un cartón de cervezas para atraparlo y colocarlo adentro, en un lugar seguro de manera momentánea.

Posteriormente, arribó al lugar Rafael Bravo, presidente de la asociación civil Regalemos un Paraizoo, quien ha rescatado tlacuaches constantemente en distintas zonas de la ciudad.

El animalista detalló que la fragmentación del hábitat natural y la rápida expansión urbana en la capital del estado han provocado un avistamiento cada vez más frecuente de fauna silvestre en zonas residenciales y de alto tráfico vehicular.

El especialista añadió que en Xalapa es habitual encontrar especies como tlacuaches, zorros, cacomixtles y mapaches, los cuales se desplazan por la mancha urbana en busca de refugio y alimento.

Zonas como Las Ánimas, el Cerro de Macuiltépetl, el Parque Natura, el Área Natural Protegida Predio Barragán y otros lotes baldíos concentran un número elevado de estos avistamientos.

Durante el rescate de una hembra juvenil de tlacuache desorientada en la vía pública, el biólogo enfatizó que los parques y áreas verdes urbanas no son únicamente espacios de recreación para los ciudadanos, sino corredores biológicos vitales para la supervivencia y el tránsito de la fauna nativa.

Rafael Bravo hizo un llamado a la población a no caer en el pánico ni agredir a los animales. Desmintió el mito popular sobre la transmisión de enfermedades virales graves, aclarando de forma puntual que los tlacuaches no transmiten la rabia, aunque, como cualquier ser vivo, albergan microorganismos propios de su ecosistema.

Precisó que, si bien son especímenes que responden a la defensiva y pueden morder si se sienten amenazados, no atacan sin motivo. Por ello, la indicación principal es dejarlos continuar su camino. En caso de que el animal esté en riesgo inminente de ser atropellado o atacado por mascotas domésticas, recomendó manipularlo únicamente por la base de la cola, la parte más gruesa, para evitar fracturas o lesiones tanto al espécimen como a la persona.

El ejemplar rescatado fue trasladado para una evaluación médica exhaustiva con el equipo veterinario de la organización civil. Una vez que se verifique que no presenta lesiones ni afectaciones a su salud, será liberado en un área natural protegida de la región.