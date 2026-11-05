Harfuch destaca atención prioritaria que Sheinbaum da a tema de seguridad

noviembre 4, 2026

En entrega de reconocimientos a integrantes de la SSPC agradece lealtad a la institución, sin filtraciones de operativos contra objetivos prioritarios

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la participación directa de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conducción de la Estrategia Nacional de Seguridad representa un cambio inédito en la política de seguridad del país, al señalar que nunca antes un titular del Ejecutivo federal se había involucrado diariamente de esa manera en la coordinación y seguimiento de las acciones contra la delincuencia.

Durante una ceremonia de reconocimiento a agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el funcionario sostuvo que el liderazgo de la mandataria ha permitido modificar la manera en que se atiende la seguridad pública, particularmente por su interés en las tareas de inteligencia, investigación y prevención del delito.

“Hoy, gracias al liderazgo de la presidenta, la seguridad del país está cambiando. Hay un factor nuevo y un componente nuevo en la Estrategia Nacional de Seguridad y es que la propia presidenta de México dirige la Estrategia de Seguridad todos los días. Y esa es una ventaja para todos los que estamos aquí presentes”, expresó.

García Harfuch explicó que todos los días, a las seis de la mañana, Sheinbaum revisa un tablero con información sobre la incidencia delictiva, homicidios, delitos de alto impacto y robo de vehículos, con el propósito de identificar los problemas de seguridad y dar seguimiento a las acciones implementadas en las distintas regiones del país.

Detalló que, cuando se detectan mayores niveles de violencia o incidencia delictiva, la presidenta convoca a los gobernadores de las entidades involucradas, independientemente del partido político al que pertenezcan, así como a sus fiscales, secretarios de Seguridad y mandos de las zonas militares o navales, según corresponda.

“Y eso nunca se había hecho, tener a una presidenta involucrada y que entienda, comprenda y le guste apoyar el tema de inteligencia e investigación, que es el tercer eje de su Estrategia Nacional de Seguridad, es una enorme ventaja para nosotros”, enfatizó.

El titular de la SSPC consideró que esta intervención cotidiana de la mandataria permite fortalecer la coordinación entre las autoridades federales y estatales, además de dar mayor seguimiento a las problemáticas de seguridad que enfrenta cada región.

Al referirse a los dos primeros años de la actual administración federal y al inicio de su tercer año de gobierno, García Harfuch aseguró que el panorama de la dependencia es distinto al que encontraron al comienzo del sexenio, debido a la visión de inteligencia e investigación impulsada desde el Ejecutivo.

“Estamos en una situación muy distinta de cuando recibimos esta secretaría, ¿por qué?, porque la presidenta de México tiene una visión de inteligencia e investigación para prevenir el delito, para combatir el delito”, sostuvo.

En su mensaje, el secretario también atribuyó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad al trabajo conjunto entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Federal.

Destacó particularmente el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, así como la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), que actualmente atraviesa un proceso de reestructuración.

García Harfuch afirmó que la colaboración con las Fuerzas Armadas se ha fortalecido y reconoció que ambas instituciones han mantenido su disposición para respaldar las operaciones de seguridad.