Sheinbaum confirma viaje a China y bilateral con Xi Jinping y (si va), con Trump

noviembre 5, 2026

Saldrá de México la madrugada del domingo 15 de noviembre y regresará el viernes 20, por lo que permanecerá prácticamente toda esa semana fuera del país

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que viajará a Shenzhen, China, del 15 al 20 de noviembre para participar en la reunión de la APEC, donde sostendrá encuentros bilaterales con autoridades del gobierno chino, incluido el presidente de ese país, Xi Jinping.

Además, informó que su administración mantiene abierta la posibilidad de concretar una reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, si finalmente confirma su asistencia al encuentro internacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que saldrá de México la madrugada del domingo 15 de noviembre y regresará el viernes 20, por lo que permanecerá prácticamente toda esa semana fuera del país.

Durante su ausencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estará a cargo de encabezar las conferencias matutinas.

«Me voy el sábado, bueno, en la madrugada del domingo 15, y regreso para el 20 de noviembre; o sea, esa semana le va a tocar a la secretaria de Gobernación», explicó.

Sheinbaum señaló que el viaje implicará prácticamente dos días de traslado debido a la distancia entre México y China, además de la diferencia de horario, por lo que su estancia en territorio asiático comprenderá principalmente los días lunes, martes y miércoles.

La presidenta indicó que espera mantener comunicación con los periodistas durante su ausencia y conectarse a algunas de las conferencias matutinas, aunque reconoció que las condiciones del traslado y la agenda de trabajo podrían dificultarlo.

«Las mañaneras espero poderme conectar con ustedes en algunos momentos, pero nos vamos prácticamente toda la semana, porque son prácticamente dos días de vuelo y además con el cambio de horario», comentó.

Uno de los puntos centrales de la visita será el fortalecimiento del diálogo bilateral entre México y China. Sheinbaum confirmó que ya se encuentran en preparación varias reuniones bilaterales y adelantó que habrá un encuentro con representantes del gobierno chino, incluido el presidente de ese país y secretarios de su administración.

«Ya hay varias reuniones bilaterales, se las damos a conocer pronto, pero sí va a haber una reunión bilateral con el gobierno de China, con el presidente de China, con secretarios del gobierno de China y el gobierno de México», anunció.

La mandataria no adelantó los temas específicos que abordará con su homólogo chino ni los integrantes de la delegación mexicana que participarán en los encuentros, pero aseguró que próximamente se dará a conocer la agenda completa.

En cuanto a la posibilidad de reunirse con Donald Trump, Sheinbaum aclaró que todavía no existe certeza de que el presidente de Estados Unidos asista a la reunión internacional, por lo que tampoco hay una fecha o encuentro confirmado entre ambos.

Sin embargo, sostuvo que, en caso de que Trump viaje a China y las agendas de los dos mandatarios lo permitan, México buscará aprovechar la oportunidad para establecer una reunión.

«Todavía no tenemos la certeza que el presidente Trump vaya a ir; si va, por supuesto nos interesa reunirnos con él y ya dependerá de cuánto tiempo está allá, pero todavía no hay la confirmación de que él va a ir a esta reunión», puntualizó.