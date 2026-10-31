Daniela Griego informa que serán 15 familias reubicadas de zonas de alto riesgo 

octubre 30, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se contempla de reubicación, hasta el momento, de 15 familias que habitan en zonas de alto riesgo de la ciudad, informó la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, quien dijo que este fin de semana sostendrá una reunión con la gobernadora Rocío Nahle y autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano del Gobierno Federal (SEDATU).

La Edil de Xalapa indicó que en tanto se concreta esta reubicación definitiva se contempla apoyar a las familias afectadas por las lluvias de hace unas semanas con una renta provisional, a manera de apoyo.

“Tenemos ya nuestro censo, prácticamente completo de alrededor de 15 familias que tendrían que ser reubicadas, pues están en riesgo. No están en sus casas, hay que aclarlo, salieron ese día y estamos trabajando, tratando de solucionar en corto plazo para el año que viene se haga la reubicación”.

Dichas familias, detalló, son de las colonias Independencia, donde se dieron las afectaciones más graves, Manantiales y Dolores Hidalgo, donde se realizaron visitas y se cuenta con el diagnóstico completo.

Asimismo, señaló que en breve se realizará una segunda entrega de enseres a las familias que perdieron sus cosas en la inundación y sostuvo que en un primer censo fueron 105 familias y en el segundo 150 más.

“Estamos viendo con el Gobierno del Estado si nos apoya y el ayuntamiento va a asumir otra parte”.

Finalmente, Daniela Griego dijo que se desconoce a dónde serían reubicadas las 15 familias, sin embargo, no descartó que fuera hacia la zona de Emiliano Zapata.