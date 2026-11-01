No podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien: Grecia Quiroz
noviembre 1, 2026
Héctor González Amador. Xalapa, Ver.- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, recordó al ex alcalde Carlos Manzo a un año de su asesinato en la plaza central del municipio cuando un hombre armado disparó contra el edil independiente quitándole la vida.
En un mensaje publicado en sus redes sociales la también viuda de Manzo señaló que «no podemos normalizar la violencia, no podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien, no podemos seguir viviendo con miedo a que nuestros hijos sean desaparecidos, ya basta de tanta sangre derramada en nuestro querido Michoacán».
En el marco de primer aniversario luctuoso del exalcalde de Uruapan, el movimiento del sombrero realizó una marcha por aquella ciudad donde convocaron a madres de personas desaparecidas, a maestros y campesinos extorsionados, a comerciantes y viudas del crimen organizado como Quiroz les llamó en redes sociales.
«Ese 1 de noviembre del 2025 quedaste en la historia de México Carlos Manzo, fuiste un hombre valiente, fuerte y entregado a tu gente, fuiste el mejor presidente que Uruapan haya tenido y estoy segura ibas a ser el mejor presidente de México». Se puede leer en la publicación.