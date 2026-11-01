No podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien: Grecia Quiroz

noviembre 1, 2026

Héctor González Amador. Xalapa, Ver.- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, recordó al ex alcalde Carlos Manzo a un año de su asesinato en la plaza central del municipio cuando un hombre armado disparó contra el edil independiente quitándole la vida.

En un mensaje publicado en sus redes sociales la también viuda de Manzo señaló que «no podemos normalizar la violencia, no podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien, no podemos seguir viviendo con miedo a que nuestros hijos sean desaparecidos, ya basta de tanta sangre derramada en nuestro querido Michoacán». EL PRIMER AÑO MÁS TRISTE DE MI VIDA ????



"La última foto tuya Carlos con nuestro pequeño Plutarco como tú lo llamabas, recuerdo ese día y me duele hasta las entrañas, tu solo querías un mejor futuro para nuestros hijos y para todas las familias de México.



Un año donde tu ausencia… pic.twitter.com/NfW33ZnsmR— Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) November 1, 2026

En el marco de primer aniversario luctuoso del exalcalde de Uruapan, el movimiento del sombrero realizó una marcha por aquella ciudad donde convocaron a madres de personas desaparecidas, a maestros y campesinos extorsionados, a comerciantes y viudas del crimen organizado como Quiroz les llamó en redes sociales.

«Ese 1 de noviembre del 2025 quedaste en la historia de México Carlos Manzo, fuiste un hombre valiente, fuerte y entregado a tu gente, fuiste el mejor presidente que Uruapan haya tenido y estoy segura ibas a ser el mejor presidente de México». Se puede leer en la publicación.