Cierran válvulas de presa Colibríes, pusieron en riesgo abasto de agua para Xalapa, pero se resolvió: alcaldesa

Cierran válvulas de presa Colibríes, pusieron en riesgo abasto de agua para Xalapa, pero se resolvió: alcaldesa

septiembre 19, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.-El cierre de las válvulas de la presa Colibríes, ubicada en Quimixtlán, Puebla, por parte de habitantes de una comunidad generó una situación de emergencia debido a que estas instalaciones permiten conducir hacia Xalapa alrededor del 68 por ciento del agua que recibe la ciudad, informó la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.

Explicó que la protesta no estaba dirigida contra el Ayuntamiento de Xalapa ni contra la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), sino que fue utilizada como una medida de presión hacia el gobierno municipal de esa localidad poblana.

“Fue una protesta que no tenía nada que ver con demandas hacia CMAS y al Ayuntamiento de Xalapa, era una comunidad dentro del municipio de Quimixtlán, en donde se ubican nuestras válvulas que conducen el agua para Xalapa, pero lo ocupan de presión social contra su ayuntamiento”, señaló.

Griego Ceballos detalló que habitantes de la comunidad cerraron las válvulas de la tubería, por lo que personal de CMAS acudió al sitio y se estableció comunicación con autoridades y pobladores para buscar una solución.

“Ya habían tomado las válvulas, habían cerrado las válvulas de la tubería y podía haber causado un problema mayor en Xalapa; no fue así”, afirmó.

La alcaldesa agregó que también solicitaron el apoyo del Gobierno del Estado de Veracruz para establecer comunicación con el Gobierno de Puebla, lo que permitió alcanzar un acuerdo con los manifestantes.

“Fue un momento difícil, se resolvió bien y esperamos también que la gente respete las instalaciones de CMAS”, expresó.

Explicó que diariamente Xalapa recibe alrededor de 900 litros por segundo provenientes de ese afluente; sin embargo, durante la afectación el suministro llegó a reducirse a aproximadamente 50 litros por segundo.

“Sí es una cuenca muy importante para nosotros, abastece alrededor del 68 por ciento del agua que llega a Xalapa, entonces que se haga una afectación sobre la tubería es delicado”, subrayó.

La alcaldesa indicó que el servicio se normalizó durante la noche y destacó que la infraestructura cuenta con una concesión federal otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el aprovechamiento del recurso.