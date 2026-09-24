Detienen a Miguel Sánchez, alcalde de Juchitán de Zaragoza; lo ligan a red criminal del CJNG en Oaxaca

Detienen a Miguel Sánchez, alcalde de Juchitán de Zaragoza; lo ligan a red criminal del CJNG en Oaxaca

septiembre 23, 2026

JUCHITÁN DE ZARAGOZA.— En un contundente golpe a las redes de narcopolítica en el sureste mexicano, fuerzas federales y estatales detuvieron al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano. El mandatario local, emanado de las filas de Morena, enfrenta acusaciones por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la aprehensión responde a las investigaciones de la Operación Enjambre, una estrategia federal que suma más de un centenar de funcionarios detenidos en el país por brindar blindaje institucional a organizaciones criminales.

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca y labores de inteligencia federal, Sánchez Altamirano operaba como una de las cabezas clave dentro del círculo de mando de “Los Cromos”, brazo armado ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la estratégica región del Istmo de Tehuantepec.

⇒Junto al alcalde de Juchitán de Zaragoza fue arrestado Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, identificado como operador territorial de la misma red. Por su parte, “La Parca” utilizaba una red local de mototaxis para movilizar y extorsionar migrantes, distribuir droga al menudeo y movilizar actos de presión social para exigir la liberación de sicarios capturados.

Lejos de velar por la seguridad ciudadana, las indagatorias señalan que el edil facilitaba el acceso a las cámaras de videovigilancia del C2 municipal para alertar a los delincuentes sobre operativos federales, coordinaba casas de seguridad para el tráfico de personas, gestionaba la compra de armamento y dirigía el cobro de piso sistemático a pequeños, medianos y grandes comerciantes de la zona.

Tras concretarse la captura mediante un despliegue conjunto de la Secretaría de Marina (Semar), Defensa, Guardia Nacional y autoridades estatales, elementos de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza intentaron frustrar el traslado de su alcalde instalando bloqueos en las entradas y salidas de la localidad.

⇒ Pese a las maniobras de resistencia, el mandatario fue evacuado por vía aérea hacia la Ciudad de México para ser remitido a un penal de máxima seguridad.

En paralelo a la detención, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda intervino de inmediato el entramado económico del grupo político-delictivo, inmovilizando los activos y cuentas bancarias de las personas investigadas para cortar el flujo de recursos ilícitos.

Mientras que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, afirmó que en la entidad no habrá excepciones ni impunidad para quienes violenten el estado de derecho. La federación ratificó que las acciones operativas en el Istmo continúan en curso con el objetivo de desmantelar por completo las células remanentes.