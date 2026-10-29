Lotería Nacional celebra a FINABIEN y al Museo del Telégrafo

octubre 28, 2026

A través del Sorteo Mayor No. 4033 la Lotería Nacional celebró el cuarto aniversario de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), institución del Gobierno de México clave en la inclusión financiera, que atiende a pequeños emprendedores, comercios, productoras y productores mediante créditos. Además, es una aliada fundamental en el envío de remesas que beneficia a la comunidad migrante y a sus familias con las comisiones más bajas del mercado.

Por otro lado, con este mismo sorteo se conmemoró al Museo del Telégrafo, un espacio cultural dinámico, donde se aprecia la memoria histórica y las diferentes dimensiones de la tecnología telegráfica en México, que convive con creaciones contemporáneas, exposiciones y divulgación comunitaria: El Museo del Telégrafo y su 20.º aniversario.

Desde el recinto de sorteos tradicionales encabezaron este acto: la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; la directora general de FINABIEN, Rocío Mejía Flores; y la directora de Administración y Finanzas de FINABIEN, Guadalupe Trinidad Reyes García.

La directora Olivia Salomón señaló que este sorteo reúne dos aniversarios muy especiales; mientras que uno celebra cuatro años de acercar oportunidades para las familias mexicanas, el otro reconoce a un espacio que preserva la memoria de las comunicaciones que contribuyeron a unir a la nación.

En este sentido, la titular de Lotería Nacional destacó que los dos aniversarios recuerdan que México tiene una gran historia que honrar y un futuro de bienestar que seguir construyendo. Refirió que hace cuatro años, el antiguo Telecomm se transformó en Financiera para el Bienestar con la misión social de acercar servicios financieros, apoyar a pequeños negocios y abrir oportunidades para quienes más lo necesitan. Asimismo, dijo que este sorteo reconoce 20 años del Museo del Telégrafo, un lugar que conserva el legado de las comunicaciones que ayudaron a conectar el país.

En este contexto, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado que la transformación de México debe traducirse en bienestar para todas y todos, y que el humanismo mexicano lleve el progreso a las comunidades y se refleje en una mejor vida para las familias mexicanas.

Olivia Salomón precisó que es un orgullo para Lotería Nacional compartir este homenaje con todo México a través de uno de los símbolos más entrañables de la institución: el cachito de lotería. Y en esta sintonía, antes de escuchar de voz de las niñas y los niños gritones los premios principales, reconoció a quienes dirigen estas instituciones, así como a las mujeres y hombres que hacen posible, en todo el país, que se mantengan vigentes y con una gran vocación de servicio.

La directora de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, celebró el Sorteo Mayor No. 4033 por el cuarto aniversario de Financiera para el Bienestar y el vigésimo del Museo del Telégrafo, inaugurado el 22 de noviembre de 2006 para difundir la historia de la telegrafía en el país. Asimismo, agradeció a la Lotería Nacional y a su titular, Olivia Salomón Vibaldo, por la emisión de estos billetes conmemorativos que fortalecen el legado del organismo.

Sobre la financiera, subrayó que no solamente cambió el nombre en el 2022, sino que fue la evolución hacia la inclusión financiera, el apoyo a las familias receptoras de remesas, la inclusión digital, el ahorro formal y el crédito para fortalecer la economía familiar y la economía popular. En contexto, detalló que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se atienden tres tareas: los servicios financieros básicos, los créditos a la palabra y facilitar la recepción del envío de las remesas, tanto en efectivo como a través de la Tarjeta Finabien Paisano.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Mayor No. 4033 contó con un total de 66 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete No. 43680, la primera serie fue dispuesta para su venta en la Ciudad de México; la segunda serie se remitió para su venta en Torreón, Coahuila. El segundo premio de dos millones 550 mil pesos correspondió al billete No. 52849, la primera serie fue dispuesta para su venta en la Ciudad de México; la segunda serie se remitió también para su venta en Ciudad de México. El tercer premio de 900 mil pesos correspondió al billete No. 26755, la primera serie fue dispuesta para su venta en Monterrey, Nuevo León; la segunda serie se remitió para su venta en canales electrónicos.

En los tres premios, la tercera serie fue dispuesta para su venta a través de medios electrónicos. Los reintegros correspondieron a los números 0, 9 y 5.