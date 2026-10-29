Checo Pérez seguirá acelerando con Cadillac hasta 2029

octubre 28, 2026

Sergio ‘Checo’ Pérez continuará en la Fórmula 1 al menos hasta 2029, después de que Cadillac anunciara la renovación de su contrato este miércoles 28 de octubre, en la antesala del Gran Premio de la Ciudad de México. El acuerdo garantiza la permanencia del piloto mexicano con la escudería estadounidense durante las próximas tres temporadas y refuerza su compromiso con un proyecto que busca crecer dentro de la máxima categoría del automovilismo.

El anuncio llega en un momento especial para el tapatío, quien este fin de semana disputará su carrera número 300 en la Fórmula 1 ante la afición mexicana. Después de un año fuera de las pistas tras su salida de Red Bull, Pérez regresó en 2026 para formar parte del debut de Cadillac en el campeonato.

La renovación también representa una apuesta a largo plazo para el equipo, que busca aprovechar la experiencia del mexicano mientras trabaja para desarrollar un monoplaza más competitivo.

Cadillac apuesta por la experiencia de Checo

Pérez expresó su satisfacción por continuar con la escudería y señaló que su incorporación desde el inicio fue una decisión en la que creyó firmemente. El mexicano reconoció que construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, paciencia y trabajo constante, pero aseguró que está comprometido con los siguientes tres años.

Por su parte, Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1, destacó que mantener a Pérez permitirá dar continuidad al desarrollo del equipo y aprovechar su liderazgo dentro y fuera de la pista. La escudería considera que su experiencia será importante para fortalecer las bases de una estructura que apenas disputa su primera temporada en la categoría.

El propio Pérez ha manifestado que espera un avance importante del equipo en 2027, cuando los cambios en el desarrollo del automóvil podrían permitirle acercarse a la zona media de la parrilla y luchar por resultados más constantes.

La renovación también prolonga la trayectoria de un piloto que ha pasado por escuderías como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull. A lo largo de su carrera, el mexicano ha conseguido seis victorias en Grandes Premios y ha subido al podio en 39 ocasiones.