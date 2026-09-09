PAN exige reglas claras a las autoridades para el próximo proceso electoral

septiembre 9, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El nuevo criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) para determinar la validez de las llamadas “boletas planchadas” que antes era un voto nulo, podría representar un riesgo para introducir votos que nunca estuvieron en las urnas y que éstos sean considerados válidos por los consejos distritales.

La dirigente estatal del PAN, Ana Cristina Ledezma López dijo que éste es un fenómeno que ha ocurrido en otras elecciones donde aparecen boletas marcadas, sin que estén dobladas, «esto es algo tan sencillo, pero tan peligroso para la democracia de un estado y un país que hoy lo queremos señalar».

Refirió que la boleta es el documento donde queda registrada la voluntad de cada ciudadano, por lo que si existe duda de cómo se va a contabilizar se debe resolver a través de la elección, con reglas claras y conocidas por todos, no después, cuando se decida el resultado.

La panista cuestionó que una boleta que aparezca marcada pero sin los dobleces que normalmente se realizan antes de depositarla en la urna ya no sea considerada automáticamente nula, sino que su validez pueda quedar a criterio de los integrantes de un consejo distrital.

“¿Por qué? Porque se especula que cualquier persona que llega y emite su voto, no la dobló y no la ingresó en la urna. No hay manera de que se pueda comprobar. Corremos el riesgo en que nos inflen las urnas con boletas que nunca existieron”, señaló.

Ledezma López sostuvo que esta modificación genera un riesgo para la certeza de los resultados electorales, particularmente en contiendas cerradas, debido a que la decisión sobre este tipo de sufragios podría terminar incidiendo en el resultado.

“Y ahora resulta que si aparecen boletas que no están dobladas, boletas planchadas, como les llamamos, inmediatamente va a quedar a consideración de un consejo distrital el determinar si es un boleto, si es una boleta válida o una boleta nula”.

Ante ello, demandó que el proceso electoral federal que inicia formalmente este 10 de septiembre cuente desde ahora con reglas claras, mecanismos de transparencia y auditoría sobre el manejo y contabilización de los votos.

“Queremos una elección en la que todos compitamos con las mismas reglas, en la que la ciudadanía tenga la certeza de que su voto será respetado”.