Intervención artística de cráneos monumentales tiene un avance del 80 por ciento

Intervención artística de cráneos monumentales tiene un avance del 80 por ciento

octubre 28, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La intervención artística de los 35 cráneos monumentales tiene un avance del 80 por ciento y estarán listas el próximo 30 de octubre, aseguró el director de Turismo Municipal, Eduardo Blanco Guillaumín.

Estas calaveras monumentales forman parte de una ruta dedicada al Día de Muertos en el centro de Xalapa, la cual abarca el Parque Juárez, bajos de Palacio Municipal, bajos de Palacio de Gobierno y calle Enríquez.

El funcionario de Turismo explicó que estas cabezas se colocaron el pasado viernes y el lunes se inició la intervención con artistas y estudiantes que enviaron sus propuestas.



Recordó que fueron 52 propuestas que se recibieron, de las cuales se eligieron 32, mimas que ya están en ejecución.

Blanco Guillaumín dijo que los tres primeros lugares serán electas por el público y la votación cerrará el 6 de noviembre, fecha en la que también se realizará la premiación.

Finalmente, invitó a las familias a participar en las actividades programadas por el Día de Muertos, cuya cartelera contempla más de 80 eventos en distintos puntos de la ciudad.