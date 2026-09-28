PAN entrevista a ciudadanos que buscan candidaturas para 2027: Ledezma

septiembre 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La dirigencia nacional del PAN ya entrevista a los ciudadanos que se registraron para participar en el proceso de selección de candidaturas para las elecciones de 2027, cuando se renovarán el Congreso de Veracruz y la Cámara de Diputados federal, informó la dirigente del partido, Ana Ledezma López.

Explicó que las entrevistas forman parte del programa “Ahora te toca a ti”, impulsado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, para abrir la participación a hombres y mujeres de la sociedad civil interesados en encabezar candidaturas.

“Desde el año pasado nuestro dirigente nacional, Jorge Romero, anunció la apertura del Partido Acción Nacional con el ‘Ahora te toca a ti’. Entonces, estamos invitando a las ciudadanas y ciudadanos para que se registren en la aplicación y sean hombres y mujeres de la sociedad civil quienes encabecen las candidaturas”, señaló.

La panista precisó que todavía no está definido el método de selección, pues el reglamento contempla distintas alternativas, entre ellas la votación de la militancia, las encuestas y una consulta directa a la ciudadanía.

“Faltará definir cuál será el método de selección de candidaturas. Nosotros, como Consejo Nacional, aprobamos el reglamento hace tres semanas. Entonces, son distintos métodos que pueden ser ocupados: votación por la militancia, encuesta, también una consulta directa a través de la ciudadanía”, explicó.

Señaló que la dirigencia nacional concluirá primero la etapa de entrevistas y posteriormente corresponderá al Comité Directivo Estatal participar en las siguientes fases del proceso.

Sobre la posibilidad de que algunos diputados locales busquen repetir en el cargo, Ledezma López dijo que será la dirigencia nacional la que informe los resultados de las entrevistas y los perfiles que avanzarán en el proceso.

PAN no ha iniciado negociaciones para una alianza

En otro tema, Ledezma López afirmó que hasta el momento no existe ningún acercamiento entre la dirigencia estatal del PAN y otros partidos para construir una alianza rumbo a 2027.

Ante la posibilidad de formar un frente electoral como lo ha planteado el PRI, señaló que no se han iniciado conversaciones a nivel estatal y que actualmente el partido está concentrado en el proceso que lleva a cabo la dirigencia nacional.

“No, hasta el momento no. No hemos tenido ningún acercamiento de dirigencia estatal a dirigencia estatal, no ha existido”, afirmó.