También habrá festival del Tamal, Pan y Chocolate en Xalapa

septiembre 24, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.



En Xalapa ya se alista el Festival de Tamal, pan y chocolate que se realizará el 30 y 31 de octubre y el primero de noviembre en el parque Juárez.



La convocatoria para participar como expositor será publicada el próximo 5 de octubre, con espacio para 40 expositores, quienes deberán ajustarse a la temática del festival y ofrecer productos relacionados con la celebración del Día de Muertos, dijo el director de Desarrollo Económico, Fernando Arana Watty.



Precisó que los participantes podrán comercializar principalmente tamales, chocolate y pan y que se le dará prioridad a quienes llevan años realizándolos.



“Se ha cuidado mucho con los festivales y se les ha pedido a los que participan que realmente cuiden vender lo que se está haciendo en el festival”, dijo el director de Desarrollo Económico Fernando Arana Watty.



Señaló que una de las novedades de esta edición será que el festival gastronómico coincidirá con la Ruta de las Calaveras, lo que permitirá concentrar una mayor cantidad de actividades y visitantes durante el mismo periodo.



Además de expositores de Xalapa, se contempla la participación de productores y empresarios de los municipios de Xico y Coatepec, con los cuales el Ayuntamiento mantiene colaboración para promover sus respectivas actividades y fortalecer la participación regional.



Explicó que se mantiene diálogo con establecimientos de la zona, particularmente de la calle Enríquez, para invitarlos a decorar sus espacios con elementos tradicionales como altares de muertos, papel picado y flores de temporada.



El objetivo, dijo, es que desde los primeros días de instalación de las actividades se pueda generar un ambiente festivo en el Centro de Xalapa y que los visitantes comiencen a percibir la celebración desde antes de las fechas principales.