Acayucan pide autorización para donar terreno para cuartel de la Guardia Nacional

octubre 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Ayuntamiento de Acayucan solicitó al Congreso de Veracruz autorización para donar un terreno de propiedad municipal al Gobierno federal, con el propósito de construir, establecer y poner en funcionamiento una coordinación de unidad de la Guardia Nacional.

La petición fue presentada mediante el oficio 372/2026/PRESIDENCIA, fechado el 21 de octubre de 2026, e incluida en la correspondencia de la sesión ordinaria del Congreso local del próximo 28 de octubre.

De acuerdo con el documento legislativo, la solicitud fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal para su estudio y dictamen, por lo que aún debe ser analizada por las y los diputados.

Chinameca pide intervención por límites territoriales con Oteapan

En la misma sesión, se dio entrada a la solicitud del Ayuntamiento de Chinameca qué pidió la intervención del Congreso de Veracruz para atender el conflicto por los límites territoriales con el municipio de Oteapan, con el objetivo de que prevalezca la responsabilidad institucional y no se afecte la prestación de servicios públicos.

La petición, mediante el oficio MCV/PRES/468/2026, fechado el 5 de octubre de 2026, fue turnada a la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales para su atención.