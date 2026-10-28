Este viernes inicia la Feria del Tamal, Pan y Chocolate en el Parque Juárez

Este viernes inicia la Feria del Tamal, Pan y Chocolate en el Parque Juárez

octubre 28, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Con la participación de más de 50 expositores se llevará a cabo la edición 2026 de la Feria del Tamal, Pan y Chocolate, del 30 de octubre al 1 de noviembre en las instalaciones del Parque Juárez, organizado por el Ayuntamiento de Xalapa, como parte de las festividades del Día de Muertos.

Al respecto, el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Fernando Arana Watty, dijo que se espera una asistencia de más de 30 mil personas.

El funcionario municipal dijo que habrá productos para todos los bolsillos desde los 15 hasta los 120 pesos, entre los que destacan los tamales de costilla, fresa, chocolate, frijol, pipián, camarón, pintos, queso con zarzamora, rancheros, salsa verde y bebidas como champurrado, chocolate, atole de maracuyá, piña o cajeta.

De acuerdo a las autoridades, la inauguración será este viernes 30 de octubre en punto de las 12 horas y las actividades continuarán durante todo el fin de semana, donde habrá también eventos culturales.

“Esperamos una derrama económica de 3 millones de pesos. Ojalá y se logre, porque esto equivale a lo que es directamente a beneficiar a toda una zona centro de Xalapa”.

Además de las actividades en la Feria del Tamal, Pan y Chocolate, los visitantes podrán aprovechar para conocer la exposición de los cráneos gigantes que se distribuyeron en el primer cuadro de la ciudad.