“Si no tienen rating, ¿qué le vamos a hacer?”, responde Sheinbaum al PAN

agosto 13, 2026

Afirma que la elevada audiencia de La Mañanera se debe a la forma en que se informa y al interés de la población

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó abrir un espacio dentro de la conferencia matutina para que el PAN y otros partidos ejerzan el derecho de réplica, al considerar que la oposición cuenta con medios de comunicación, redes sociales y recursos para construir sus propios espacios informativos. Ante el argumento de que buscan una réplica con la misma audiencia de La Mañanera del Pueblo, respondió de manera directa: “Necesitan rating”.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, Sheinbaum Pardo sostuvo que el planteamiento de la oposición parte de la intención de responder en el mismo espacio y con la misma difusión que tiene la conferencia presidencial, pero advirtió que cada fuerza política debe generar sus propios canales para comunicarse con la ciudadanía.

“Cada quien tiene su espacio. Este es un espacio del pueblo, es La Mañanera del Pueblo”, afirmó la mandataria, quien defendió que la conferencia constituye un ejercicio de información gubernamental, debate público y discusión de ideas y acciones.

Sheinbaum señaló que los legisladores y dirigentes partidistas tienen acceso a medios de comunicación y plataformas digitales, por lo que pueden convocar conferencias de prensa y difundir sus posiciones. Incluso sostuvo que quienes ocupan cargos públicos o representan a partidos políticos utilizan recursos públicos y, por ello, cuentan con mecanismos suficientes para hacer llegar sus mensajes a la población.

La presidenta aseguró que su gobierno continuará con las mañaneras y con el debate público, incluido el derecho de réplica, pero descartó convertir la conferencia presidencial en un espacio compartido con los partidos de oposición.

“Un partido político también lo puede hacer, está en todo su derecho, pero cada quien su espacio”, afirmó.

La mandataria atribuyó la elevada audiencia de La Mañanera a la forma en que se informa y al interés de la población. Destacó que la transmisión en vivo se encuentra entre las que registran mayor número de visitas en redes sociales, y consideró que ello demuestra que existe interés ciudadano por seguir la información que ofrece el gobierno.

“Si la gente nos ve, pues es que le gusta La Mañanera; si no le gustara, no nos vería”, señaló.

En ese contexto, ironizó sobre la petición opositora de contar con un espacio de réplica con el mismo alcance: “Si no tienen rating, pues ¿qué le vamos a hacer?”.

Sheinbaum recordó además que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo un antecedente en el que el entonces presidente invitó al expresidente Felipe Calderón a acudir a Palacio Nacional para explicar su posición respecto al caso de Genaro García Luna, pero la invitación no se concretó.

También mencionó el intento de una candidata presidencial del PRIAN durante la campaña electoral de establecer un espacio matutino para responder al entonces presidente López Obrador.

Según Sheinbaum, el ejercicio tuvo audiencia durante los primeros días, pero no logró mantenerse, porque una réplica permanente requiere generar información, argumentos y debate, y no limitarse a acusar que el gobierno “no dice la verdad”.

“Hay que estar informando, hay que estar diciendo, hay que estar debatiendo”, sostuvo.

La presidenta insistió en que la oposición tiene la posibilidad de crear sus propios espacios y demostrar ante la ciudadanía que tiene algo que ofrecer. “Que lo digan y que construyan su propio espacio”, planteó.

El intercambio ocurre en medio de la insistencia del PAN para modificar las reglas de comunicación gubernamental y garantizar un derecho de réplica frente a afirmaciones que considere falsas.

Sheinbaum, sin embargo, dejó claro que no contempla conceder a los partidos un segmento dentro de la conferencia presidencial y que la audiencia de La Mañanera no constituye un argumento para abrirles ese espacio.