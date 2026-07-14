PAN nacional valida elección de Ana Ledezma, primera mujer dirigente en Veracruz

julio 14, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) declaró válida la elección interna mediante la cual Ana Cristina Ledezma López fue electa presidenta del Comité Directivo Estatal en Veracruz, con lo que se convertirá en la primera mujer en encabezar la dirigencia panista en la entidad.

Con la resolución concluyó el proceso estatutario de validación de la elección celebrada el pasado 20 de junio, cuando la planilla de Ledezma obtuvo el respaldo unánime de los 108 consejeros estatales reunidos en sesión extraordinaria.

Ahora iniciará el proceso de entrega-recepción entre la dirigencia saliente, encabezada por Federico Salomón Molina, y el equipo que asumirá la conducción del Comité Directivo Estatal. Una vez concluido ese procedimiento, Ana Ledezma rendirá protesta y asumirá formalmente la presidencia del PAN en Veracruz.

La renovación de la dirigencia se realizó mediante un método extraordinario aprobado por el Consejo Nacional del PAN, que estableció que únicamente mujeres podrían registrarse para competir por la presidencia estatal. Ana Ledezma fue la única aspirante que cumplió con los requisitos de la convocatoria y posteriormente recibió el respaldo unánime de los consejeros.

Tras la validación de su elección, la panista afirmó que asumirá la dirigencia con el compromiso de fortalecer la unidad interna del partido y construir una oposición cercana a la ciudadanía.

«Asumo esta presidencia con mucho respeto, pero, sobre todo, con el cariño, el compañerismo y el acompañamiento de todos ustedes como uno de los más grandes honores de mi vida. Sabemos que hay retos para el partido y para la entidad, pero también estamos conscientes de que, con trabajo y responsabilidad, vamos a consolidar este proyecto de unidad y recuperar la confianza de las y los veracruzanos», expresó.

Ledezma aseguró que el PAN impulsará una agenda enfocada en seguridad, acceso a la salud, apoyo a emprendedores y mayores oportunidades para los jóvenes.

«Como oposición responsable, pero también propositiva, hoy más que nunca debemos trabajar en una agenda de soluciones para Veracruz, con mayor cercanía a la sociedad civil organizada, a líderes y lideresas comunitarios y a la población en general», señaló.

Agregó que el nuevo Comité Directivo Estatal buscará mantener una presencia permanente en todo el estado.

«El futuro no se espera, el futuro se construye. Debemos ser un comité presente, activo y comprometido con Veracruz todos los días. Hoy ponemos toda nuestra energía y experiencia al servicio de Acción Nacional. Iniciamos una nueva etapa para nuestro partido, con la convicción de que el PAN tiene todo para volver a ser la primera fuerza política que resuelve los problemas de Veracruz», afirmó.

Junto con Ana Ledezma asumirán funciones Joaquín Guzmán, como secretario general, además de Claudia Quiñones, Nhesma Telis, Alicia Vera, Yuliet Gallardo, Apolo Flores, Agustín Lagunes y Germán Yescas, quienes integrarán el nuevo Comité Directivo Estatal.

La nueva dirigencia tendrá entre sus principales objetivos fortalecer la vida interna del partido, respaldar el trabajo de los comités municipales y preparar la estrategia política rumbo al proceso electoral de 2027.