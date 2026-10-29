«Nos robará la tranquilidad»: familias rechazan giro negro cerca de escuelas y viviendas

octubre 28, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La apertura de un bar de espectáculos para adultos en una zona habitacional provocó una gran inconformidad entre los habitantes de la colonia Encinal, en la ciudad de Xalapa, la capital.

Las familias de la calle Enrique Z. Mercado denuncian que la operación del establecimiento denominado “Obsidian Mens Club” representa una amenaza directa a la paz social, la integridad de los transeúntes y la seguridad cotidiana de una comunidad que alberga a niños, jóvenes y trabajadores.

De acuerdo con los testimonios de los colonos, el establecimiento pretende abrir sus puertas el jueves 29 de octubre en el inmueble marcado con el número 152-A. Se trata de una vivienda de dos plantas adaptada para dicho giro, que se localiza justamente frente a una gasolinera.

A la preocupación latente por el manejo de combustible en la zona, se añade ahora el temor de accidentes automovilísticos derivados de clientes que conduzcan en estado de ebriedad al salir del centro nocturno.

Virginia Aguilar y Mario González, voceros del grupo de vecinos inconformes, explicaron que el mayor riesgo recae sobre los sectores más vulnerables del vecindario. La calle Enrique Z. Mercado es un paso obligado para estudiantes de diversos niveles educativos que caminan solos o acompañados por sus padres a temprana hora.

Los residentes prevén que, a partir del funcionamiento del lugar, los menores se encontrarán de frente con personas embriagadas saliendo del negocio a las seis, siete u ocho de la mañana.

De la misma forma, las familias alertaron sobre la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes y adultas que transitan por la zona en las primeras horas del día para dirigirse a sus centros de trabajo.

Existe un temor fundado de que sean víctimas de acoso o faltas al respeto por parte de los asistentes al establecimiento. A esta situación se suma la indignación generada por la campaña publicitaria del negocio en redes sociales y grupos de mensajería instantánea, la cual difunde contenido explícito que atenta contra el entorno familiar de la zona.

En el aspecto legal, los colonos señalaron que los propietarios pretenden operar amparándose en una licencia municipal expedida hace aproximadamente dos décadas, la cual perteneció a antiguos giros de la zona, sin contar con un permiso reciente autorizado por el Cabildo de Xalapa.

Aunque los vecinos aclararon que no se oponen a la inversión privada ni a la generación de empleos en la ciudad, enfatizaron que los centros de entretenimiento nocturno deben instalarse en corredores comerciales adecuados y no en calles destinadas a la vivienda familiar.

Los vecinos anunciaron que este jueves 29 de octubre emprenderán acciones de protesta. Además de contemplar el bloqueo del tránsito vehicular en la avenida Lázaro Cárdenas, llevarán sus reclamos al Palacio Municipal y al Palacio de Gobierno.

Los inconformes hicieron un llamado urgente a la alcaldesa Daniela Griego, al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, y a la gobernadora Rocío Nahle para que intervengan de inmediato y frenen la operación de este giro negro.