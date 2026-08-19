Nahle alista norma para prohibir celulares en escuelas de Veracruz

agosto 19, 2026

Zongolica, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García anunció que su administración emitirá una normativa para evitar que alumnos de jardín de niños, primaria y secundaria lleven teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos a las escuelas durante el próximo ciclo escolar.

El 31 de agosto inicia el ciclo escolar 2026-2027, por lo que se espera el regreso a las aulas de más de 2 millones de estudiantes en Veracruz.

Durante la ceremonia de entrega de útiles escolares en Zongolica, la mandataria pidió a madres y padres de familia, así como a los maestros, apoyar esta medida para que los estudiantes aprovechen el tiempo en las aulas y, particularmente, durante el recreo.

“Van a venir a la escuela a estudiar, a convivir, a ser felices, y ya en la tarde que regresen a su casa ya sus papás tendrán que revisar la tarea, y si les va a dar un espacio para el celular”, señaló.

Nahle García explicó que durante el recreo los estudiantes deben tener un espacio para jugar, convivir, hacer deporte y correr, en lugar de utilizar el teléfono celular.

“Queremos que regresen al recreo a jugar”, planteó.

Por ello, adelantó que se entregará a las escuelas una normativa para establecer que los alumnos de kínder, primaria y secundaria no puedan llevar aparatos electrónicos.

La gobernadora mencionó como posible excepción a las escuelas secundarias que utilizan tabletas como parte de sus actividades escolares.

“Les vamos a dar una normativa, lo vamos a hacer como norma para que a los alumnos de primaria, kínder, primaria y secundaria no se les permita los aparatos electrónicos”, expuso.

La medida se anuncia en medio de propuestas en el Congreso

El anuncio de la gobernadora ocurre mientras en el Congreso de Veracruz se han presentado dos propuestas relacionadas con el uso de celulares y tecnología en los planteles educativos.

Una fue presentada por el diputado panista Fernando Yunes Márquez, quien planteó prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas.

Otra iniciativa fue presentada por el diputado local Reveriano Marín Hernández, quien propuso regular el uso de la tecnología dentro de las aulas.

La medida anunciada por Nahle García sería implementada mediante una normativa del Gobierno estatal.

Durante el acto en Zongolica también se abordó la situación de los apoyos para útiles escolares. Padres de familia señalaron que no les ha llegado la beca para útiles escolares anunciada por el Gobierno federal.

La gobernadora no detalló durante su intervención cuándo se emitirá la normativa ni las sanciones o mecanismos que se aplicarían en caso de incumplimiento.