Aplaude gobernadora respaldo del congreso para poder invertir recursos públicos a escuelas sin certeza jurídica 

julio 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García aplaudió la decisión del Congreso local de aprobar la iniciativa para que autoridades municipales y estatales puedan destinar recursos públicos a la rehabilitación de escuelas que no cuenten con escrituras.

Señaló que hay instituciones educativas que tienen más de 20 años trabajando sobre un terreno sin certeza jurídica, por lo que ni municipios ni estado podían invertir en ellas.

“En la federación el programa de La Escuela es Nuestra no les puede dar el apoyo, porque es un requisito federal que tengan escritura, en Veracruz tenemos más de 25 mil escuelas, muchas, casi el 60 por ciento no tienen escrituras, nosotros empezamos a entregar pupitres, pintura, impermeabilizante, televisiones a todas”.

Ante la necesidad de ayuda que tienen las escuelas, se envió la iniciativa para la inversión de recursos públicos y se aprobó.

“Ahora los presidentes municipales nos van a poder ayudar con sus escuelitas y nosotros como Estado seguir apoyando, mi objetivo es que todas las escuelas estén bien, todas”, dijo.

Nahle García afirmó que es necesario que los niños, niñas estén en clases, en aulas dignas y escuelas en buenas condiciones.