AYUNTAMIENTO DE POZA RICA REALIZA JORNADA DE DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE CENTRAL DE ABASTO

AYUNTAMIENTO DE POZA RICA REALIZA JORNADA DE DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE CENTRAL DE ABASTO

octubre 24, 2026

Poza Rica, Ver., 24 de octubre de 2026. Con el propósito de mejorar las condiciones de uno de los principales espacios de actividad comercial de la ciudad, el Gobierno de Poza Rica lleva a cabo una jornada de limpieza y mantenimiento en la Central de Abastos, donde la Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez Rodríguez, realizó un recorrido para supervisar los trabajos y dialogar directamente con comerciantes y locatarios sobre las necesidades que presenta este centro de distribución y venta de productos.

Durante la visita, la Presidenta Municipal escuchó los planteamientos de quienes diariamente desarrollan sus actividades en este lugar, supervisando las condiciones de las instalaciones y las áreas comunes. Este acercamiento permite identificar necesidades prioritarias y establecer vías de atención en coordinación con los sectores que forman parte de la dinámica económica del municipio.

Las labores se desarrollan con la participación de las áreas de Servicios Públicos, Limpia Pública, Obras Públicas y Protección Civil, que trabajan de manera coordinada en la limpieza general, el retiro de maleza en guarniciones y banquetas, así como en acciones de mantenimiento para mejorar las condiciones de los espacios compartidos.

Por su importancia en el abastecimiento de productos y el movimiento

comercial de Poza Rica y la región, la Central de Abastos requiere

condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades. Por ello, estas acciones buscan contribuir a un entorno más limpio, ordenado y funcional, en beneficio de comerciantes, trabajadores y consumidores.

En la jornada también participaron elementos de Tránsito Municipal y Estatal, así como de la Policía Municipal, quienes se sumaron a las acciones realizadas en este punto comercial. El trabajo conjunto de las distintas dependencias permite atender las necesidades identificadas y avanzar en el mejoramiento de un espacio fundamental para la actividad económica de Poza Rica