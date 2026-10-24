Los Tigres del Norte defienden mensaje migrante en su Tiny Desk

Los Tigres del Norte defienden mensaje migrante en su Tiny Desk

octubre 23, 2026

Los Tigres del Norte defendió su mensaje a favor de los migrantes tras la polémica por la edición inicial de su concierto Tiny Desk, publicado por NPR Music en YouTube.

“Lo que tenemos para contar merece ser escuchado, no censurado”, expresó la agrupación en redes sociales, donde también agradeció el respaldo recibido de seguidores.

La controversia surgió porque la primera versión del video en YouTube omitió parte del discurso del periodista Félix Contreras, incluido durante la presentación musical.

Los músicos abrieron la presentación con “Somos más americanos”, canción lanzada en 2001 como parte del álbum “Uniendo Fronteras”, cuyo mensaje aborda la migración.

En el fragmento eliminado, se aborda sobre ataques contra la comunidad migrante y recuerda episodios como el cambio fronterizo de 1848 y la Operación Espalda Mojada.

El discurso completo se difundió a través de Instagram y contrastó con la breve introducción que aparecía inicialmente en la publicación oficial de NPR Music en YouTube.

NPR explicó que suele omitir las partes habladas, aunque reconoció la relevancia del mensaje. Félix Contreras aclaró que su intervención no estaba destinada al video público.

Finalmente, la versión en YouTube incorporó el discurso completo, mientras Los Tigres del Norte reiteraron su postura sobre la importancia de contar historias migrantes.